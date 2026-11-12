In Umbria è allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico fino alle 24 di venerdì 13 novembre. Rischio idrogeologico di livello arancione in Alto Tevere, Chiascio-Topino, Nera-Corno e Trasimeno-Nestore. Livello giallo invece nelle aree Medio Tevere e Chiani-Paglia. Su tutto il territorio regionale è prevista inoltre l'allerta gialla per rischio idraulico e per rischio idrogeologico per temporali. I venti saranno forti dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca sull'Appennino e possibili groppi di vento in corrispondenza dei temporali più forti. In serata le temperature saranno in sensibile diminuzione.