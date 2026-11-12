Introduzione
Italia nella morsa del maltempo. Per domani la Protezione civile ha emanato allerta di livello arancione per cinque regioni e gialla per altre dodici. A portare condizioni climatiche instabili è un flusso di correnti sud-occidentali umide e instabili che attraversa il Mediterraneo centro-occidentale fino a investire tutta la Penisola. Particolarmente interessati i versanti appenninici occidentali, le aree costiere tirreniche e le regioni meridionali. Ecco quali sono le zone a rischio.
Quello che devi sapere
Temporali già da oggi su Campania e Basilicata
Il dipartimento della protezione civile, in accordo con le regioni coinvolte, ha fatto sapere che sono previste "dal pomeriggio di oggi, giovedì 12 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Campania, in estensione dalla tarda serata ai settori occidentali della Basilicata. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica”. Ma le due regioni meridionali non sono le uniche a essere colpite dal maltempo: da questa sera sono infatti previsti forti venti di burrasca anche su Puglia e Calabria.
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Allerta arancione e gialla
Sulla base dei fenomeni previsti a partire da questa sera, la protezione civile ha diramato l’allerta arancione per la giornata di venerdì 13 novembre su parte di Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. Valutata inoltre l’allerta gialla sui restanti settori di Umbria e Lazio, su parte di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Basilicata, Calabria e sull'intero territorio di Marche, Abruzzo, Molise e Campania.
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Rischio idrogeologico in Liguria
La Liguria già da oggi è bagnata da forti piogge che proseguiranno anche domani. Per questo motivo l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal) ha prolungato l’allerta meteo arancione per temporali fino alla metà della giornata di venerdì. Il rischio idrogeologico coinvolgerà il tratto di costa da Portofino (Genova) a Sarzana (La Spezia), l'intera Provincia della Spezia, le valli Fontanabuona e Sturla. "Da ieri pomeriggio piogge diffuse e rovesci, localmente forti, interessano l'estremo Levante ligure, in particolare al confine con la Toscana. Al momento le precipitazioni più intense si concentrano sul mare, nelle prossime ore torneranno a intensificarsi anche sull'entroterra, colpendo in particolare il settore orientale. La situazione più delicata riguarda il fiume Magra”, avvisano i previsori di Arpal.
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Scuole chiuse a La Spezia
Alla luce del prolungamento dell’allerta arancione, le scuole resteranno chiuse anche domani, per il secondo giorno consecutivo, nella provincia della Spezia. Lo prevede una nuova ordinanza firmata dal sindaco e presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, che ha disposto la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale, compresi gli istituti universitari, gli istituti tecnici superiori, scuole e istituti tecnici post-diploma, il conservatorio G. Puccini, i centri di formazione professionale e tutti gli istituti superiori della provincia. Chiusi anche i centri di aggregazione per minori, i centri sociali per anziani, il centro socio educativo per disabili e altre strutture pubbliche.
Piogge diffuse nelle pianure di Bologna e Modena
Maltempo e piogge forti previste nella giornata di domani anche nelle pianure di Bologna e Modena. Permane quindi per venerdì 13 novembre l’allerta arancione: le precipitazioni saranno in graduale esaurimento dal pomeriggio a partire da ovest ma l’acqua già caduta potrebbe generare frane localizzate, ruscellamenti lungo i versanti e innalzamenti dei livelli dei corsi d'acqua. Attesi incrementi dei livelli superiori alle soglie 2 per la propagazione delle piene nei tratti vallivi di Secchia, Panaro e Reno.
Rischio idrogeologico e idraulico in Umbria
In Umbria è allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico fino alle 24 di venerdì 13 novembre. Rischio idrogeologico di livello arancione in Alto Tevere, Chiascio-Topino, Nera-Corno e Trasimeno-Nestore. Livello giallo invece nelle aree Medio Tevere e Chiani-Paglia. Su tutto il territorio regionale è prevista inoltre l'allerta gialla per rischio idraulico e per rischio idrogeologico per temporali. I venti saranno forti dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca sull'Appennino e possibili groppi di vento in corrispondenza dei temporali più forti. In serata le temperature saranno in sensibile diminuzione.
Le previsioni di venerdì 13 novembre al Nord
Il maltempo investe le regioni settentrionali. La giornata di venerdì 13 novembre sarà caratterizzata da un tempo piovoso soprattutto sui settori orientali e ancora sulla Liguria centro orientale. Nel corso del pomeriggio inizierà a migliorare al Nordovest e poi anche al Nordest dove però arriveranno impetuosi venti di Bora entro sera. Temperature miti con valori massimi attesi tra i 13 e i 19 gradi su tutte le città.
Le previsioni di venerdì 13 novembre al Centro
La perturbazione atlantica arriva anche sulle regioni del centro Italia. Venerdì tempo compromesso dalle piogge su Toscana, Umbria e Lazio. Rovesci irregolari anche in Sardegna. Clima mite di giorno con temperature medie di 15 gradi ma anche picchi fino a 21-23 gradi a Roma, Ancona e Pescara.
Le previsioni di venerdì 13 novembre al Sud
La perturbazione arriva anche al Sud anche se non riguarda tutte le regioni: temporali concentrati specialmente sulla Campania. In serata piogge anche sul Pollino e nel Cosentino. Temperature miti e in lieve aumento ovunque con valori massimi attesi tra i 16 gradi di Potenza e i 24 di Bari e Palermo.
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