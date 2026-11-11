Meteo, temporali e nubifragi fino al weekend. Ecco dove e quando

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Meteo, ondata di perturbazioni sull’Italia: temporali fino al weekend. Ecco dove e quando

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Per buona parte dell’Italia i prossimi saranno giorni di pioggia: una sequenza di perturbazioni atlantiche, anche intense, sta per abbattersi sulla Penisola, in particolare sui settori occidentali e settentrionali. Già oggi, mercoledì 11 novembre, è allerta meteo in tre regioni: l’allarme è giallo su parti della Toscana e in Liguria per il rischio temporali, giallo per rischio idrogeologico su parti dell’Emilia-Romagna e in Toscana e infine arancione, per rischio idraulico, per la Montagna emiliana centrale. Ma il quadro è destinato a peggiorare (LE PREVISIONI DEL METEO DI SKY TG24).

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Quello che devi sapere

Previsioni del meteo: maltempo, tempesta atlantica sull’Italia

A riaprire una nuova fase di maltempo diffuso sull’Italia, spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, è “l’ampia saccatura atlantica alimentata dai minimi ciclonici Bruna e Charles” in circolazione sull’Europa occidentale, che sta portando verso il Mediterraneo centrale “un flusso continuo di masse d'aria umide e miti di matrice subtropicale marittima, responsabili di precipitazioni persistenti sui versanti esposti e di un marcato divario termico tra Nord e Sud”.

 

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Le zone più colpite dalle piogge

Dovrebbero essere le giornate di domani e dopodomani, giovedì 12 e venerdì 13 novembre, quelle più piovose. Le zone più colpite saranno la Liguria di Levante, l'Alta Toscana e il Friuli-Venezia Giulia, dove sono attesi “apporti compresi tra 50 e 80 mm/24h e picchi fino a 60-90 mm/24h”, spiega sempre Tedici. In particolare, domani a La Spezia ci si aspettano circa 70 mm, mentre venerdì a Gorizia si arriverà a 80 mm. Da tenere d’occhio l’area dell’'Appennino tosco-ligure: qui, avverte il meteorologo, “le cumulate areali complessive raggiungeranno localmente i 300-350 mm a fine evento”.

 

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Forti venti al Sud

Completa il quadro la presenza di forti venti di scirocco al Sud Italia. Sempre tra le giornate di giovedì e venerdì, si attendono raffiche di burrasca che potranno raggiungere in generale i 60 e gli 80 km/h, con picchi fino a 90 km/h sui rilievi e sui bacini marittimi. Di conseguenza, i mari risulteranno agitati o localmente molto agitati al largo, anche con la presenza di onde significative tra i 3 e i 4,5 metri, con picchi di 5 metri. Attenzione alle mareggiate sulle coste occidentali della Sardegna e su quelle della fascia tirrenica. 

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Le temperature: caldo al Sud, più freddo al Nord

Il soffiare dello scirocco manterrà le temperature piuttosto caldo su gran parte del Sud e sulle Isole Maggiori: le massime toccheranno anche i 25 o i 26°C (con minime fino a 19-20°C a Palermo). Situazione molto diversa al Nord, dove i termometri segneranno 10-14°C di massima. 

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Poi la pioggia anche al Sud

In apertura del fine settimana, sabato 14 novembre, il fronte atlantico si sposterà verso le regioni meridionali, portando le precipitazioni anche al Sud: pioverà soprattutto tra Campania e Calabria. Poi, domenica 15 “si registrerà una parziale attenuazione dei fenomeni prima di un possibile nuovo impulso instabile atteso all'inizio della prossima settimana”, mette in guardia Tedici.

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Le previsioni del meteo di giovedì 12 novembre

Scendendo nel dettaglio, domani sarà dunque una giornata contrassegnata da generali condizioni di maltempo, a tratti anche intenso, al Nord Italia, in spostamento dal Nordovest verso il Nordest entro sera. Peggioramenti diffusi attesi anche in Toscana, poi su Umbria e Lazio. Al Sud soffiano venti intensi di Scirocco, mantenendo un clima asciutto e causando mari molto mossi. 

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Le previsioni del meteo di venerdì 13 novembre

La giornata seguente vede cieli molto nuvolosi o coperti e piogge su gran parte del Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Umbria. Nel corso del pomeriggio la situazione inizia a migliorare al Nordovest. In serata il miglioramento tocca il Nordest, dove arriva la Bora. Precipitazioni sparse anche in Sardegna. Tirano venti di Scirocco e di Libeccio al Sud.

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Le previsioni di sabato 14 novembre

Per il primo giorno del fine settimana la circolazione depressionaria si spinge verso Sud. Ecco dunque che il quadro si ribalta: il tempo è soleggiato al Nord, mentre si presenta spiccatamente instabile con piogge e schiarite sul Centro-Sud peninsulare. Clima asciutto per Sicilia e Sardegna.

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Le previsioni di domenica 15 novembre

Per domenica 15 novembre, iLMeteo.it segnala un aumento della pressione. Freddo al primo mattino al Centro-Nord, gelate sulle vallate alpine, deboli in aperta campagna al Nord. Cielo poco o parzialmente nuvoloso su tutte le regioni. Rare piogge.

 

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