Meteo, temporali e nubifragi fino al weekend. Ecco dove e quando

Meteo, ondata di perturbazioni sull’Italia: temporali fino al weekend. Ecco dove e quandoCronaca
Introduzione
Per buona parte dell’Italia i prossimi saranno giorni di pioggia: una sequenza di perturbazioni atlantiche, anche intense, sta per abbattersi sulla Penisola, in particolare sui settori occidentali e settentrionali. Già oggi, mercoledì 11 novembre, è allerta meteo in tre regioni: l’allarme è giallo su parti della Toscana e in Liguria per il rischio temporali, giallo per rischio idrogeologico su parti dell’Emilia-Romagna e in Toscana e infine arancione, per rischio idraulico, per la Montagna emiliana centrale. Ma il quadro è destinato a peggiorare (LE PREVISIONI DEL METEO DI SKY TG24).
Quello che devi sapere
Previsioni del meteo: maltempo, tempesta atlantica sull’Italia
A riaprire una nuova fase di maltempo diffuso sull’Italia, spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, è “l’ampia saccatura atlantica alimentata dai minimi ciclonici Bruna e Charles” in circolazione sull’Europa occidentale, che sta portando verso il Mediterraneo centrale “un flusso continuo di masse d'aria umide e miti di matrice subtropicale marittima, responsabili di precipitazioni persistenti sui versanti esposti e di un marcato divario termico tra Nord e Sud”.
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Le zone più colpite dalle piogge
Dovrebbero essere le giornate di domani e dopodomani, giovedì 12 e venerdì 13 novembre, quelle più piovose. Le zone più colpite saranno la Liguria di Levante, l'Alta Toscana e il Friuli-Venezia Giulia, dove sono attesi “apporti compresi tra 50 e 80 mm/24h e picchi fino a 60-90 mm/24h”, spiega sempre Tedici. In particolare, domani a La Spezia ci si aspettano circa 70 mm, mentre venerdì a Gorizia si arriverà a 80 mm. Da tenere d’occhio l’area dell’'Appennino tosco-ligure: qui, avverte il meteorologo, “le cumulate areali complessive raggiungeranno localmente i 300-350 mm a fine evento”.
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Forti venti al Sud
Completa il quadro la presenza di forti venti di scirocco al Sud Italia. Sempre tra le giornate di giovedì e venerdì, si attendono raffiche di burrasca che potranno raggiungere in generale i 60 e gli 80 km/h, con picchi fino a 90 km/h sui rilievi e sui bacini marittimi. Di conseguenza, i mari risulteranno agitati o localmente molto agitati al largo, anche con la presenza di onde significative tra i 3 e i 4,5 metri, con picchi di 5 metri. Attenzione alle mareggiate sulle coste occidentali della Sardegna e su quelle della fascia tirrenica.
Le temperature: caldo al Sud, più freddo al Nord
Il soffiare dello scirocco manterrà le temperature piuttosto caldo su gran parte del Sud e sulle Isole Maggiori: le massime toccheranno anche i 25 o i 26°C (con minime fino a 19-20°C a Palermo). Situazione molto diversa al Nord, dove i termometri segneranno 10-14°C di massima.
Poi la pioggia anche al Sud
In apertura del fine settimana, sabato 14 novembre, il fronte atlantico si sposterà verso le regioni meridionali, portando le precipitazioni anche al Sud: pioverà soprattutto tra Campania e Calabria. Poi, domenica 15 “si registrerà una parziale attenuazione dei fenomeni prima di un possibile nuovo impulso instabile atteso all'inizio della prossima settimana”, mette in guardia Tedici.
Le previsioni del meteo di giovedì 12 novembre
Scendendo nel dettaglio, domani sarà dunque una giornata contrassegnata da generali condizioni di maltempo, a tratti anche intenso, al Nord Italia, in spostamento dal Nordovest verso il Nordest entro sera. Peggioramenti diffusi attesi anche in Toscana, poi su Umbria e Lazio. Al Sud soffiano venti intensi di Scirocco, mantenendo un clima asciutto e causando mari molto mossi.
Le previsioni del meteo di venerdì 13 novembre
La giornata seguente vede cieli molto nuvolosi o coperti e piogge su gran parte del Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Umbria. Nel corso del pomeriggio la situazione inizia a migliorare al Nordovest. In serata il miglioramento tocca il Nordest, dove arriva la Bora. Precipitazioni sparse anche in Sardegna. Tirano venti di Scirocco e di Libeccio al Sud.
Le previsioni di sabato 14 novembre
Per il primo giorno del fine settimana la circolazione depressionaria si spinge verso Sud. Ecco dunque che il quadro si ribalta: il tempo è soleggiato al Nord, mentre si presenta spiccatamente instabile con piogge e schiarite sul Centro-Sud peninsulare. Clima asciutto per Sicilia e Sardegna.
Le previsioni di domenica 15 novembre
Per domenica 15 novembre, iLMeteo.it segnala un aumento della pressione. Freddo al primo mattino al Centro-Nord, gelate sulle vallate alpine, deboli in aperta campagna al Nord. Cielo poco o parzialmente nuvoloso su tutte le regioni. Rare piogge.
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