Meteo, temporali e nubifragi fino al weekend. Ecco dove e quando

Introduzione

Per buona parte dell’Italia i prossimi saranno giorni di pioggia: una sequenza di perturbazioni atlantiche, anche intense, sta per abbattersi sulla Penisola, in particolare sui settori occidentali e settentrionali. Già oggi, mercoledì 11 novembre, è allerta meteo in tre regioni: l’allarme è giallo su parti della Toscana e in Liguria per il rischio temporali, giallo per rischio idrogeologico su parti dell’Emilia-Romagna e in Toscana e infine arancione, per rischio idraulico, per la Montagna emiliana centrale. Ma il quadro è destinato a peggiorare (LE PREVISIONI DEL METEO DI SKY TG24).