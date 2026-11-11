Maltempo in Toscana, danni e allagamenti in Versilia per le piogge

L''allerta maltempo è in vigore anche oggi. Ieri sono avvenuti interventi da parte del sistema regionale di Protezione Civile per alcuni allagamenti e smottamenti in Versilia nei comuni di Pietrasanta, Camaiore e Seravezza ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Oltre trenta interventi effettuati: questo il bilancio provvisorio dell'attività dei Vigili del fuoco in Versilia, dove le forti piogge già dalle prime ore della giornata di ieri hanno provocato numerosi disagi, con particolare intensità nel territorio comunale di Pietrasanta. Le precipitazioni hanno richiesto l'intervento delle squadre di soccorso per fronteggiare diverse situazioni di emergenza, tra cui allagamenti, smottamenti e danni provocati dalle infiltrazioni e dagli accumuli d'acqua. Per far fronte all'elevato numero di richieste, il dispositivo di soccorso è stato potenziato con l'arrivo di ulteriori squadre dai comandi provinciali dei vigili del fuoco di Massa e Pisa, intervenute con mezzi e moduli fluviali. Dalla mattinata sono stati portati a termine oltre trenta interventi, mentre le operazioni ancora da completare sono attualmente circa cinque. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, la situazione è in progressivo miglioramento e le attività di soccorso sono in rapido smaltimento, dopo le ore di intenso lavoro rese necessarie dall'ondata di maltempo che ha interessato il territorio versiliese.

Coinvolta tutta la Toscana nord-occidentale Oltre 250 millimetri di pioggia caduti in alcune aree della Versilia e della costa apuana. L'area dei fenomeni più intensi si è progressivamente spostata verso l'interno, anche se nelle prossime ore sono ancora possibili piogge e rovesci sulle stesse zone. Le piogge intense hanno interessato le province di Lucca e Massa-Carrara e hanno provocato allagamenti, smottamenti e disagi alla viabilità, con le situazioni più critiche in Versilia, soprattutto nei territori di Stazzema, Pietrasanta, Seravezza e Camaiore. Secondo il Consorzio Lamma, sulle Alpi Apuane sono caduti quantitativi di pioggia particolarmente elevati. Sul fronte dei corsi d'acqua, il quadro resta complessivamente sotto controllo. La Pescia di Collodi, a Montecarlo, e il Baccatoio, a Pietrasanta, si trovano al primo livello di riferimento, entrambi in diminuzione. L'Ombrone pistoiese, il Versilia e il Carrione restano invece all'interno dei rispettivi livelli di riferimento. Nessuna criticità viene segnalata lungo l'Arno. A fare il punto sulla situazione è stato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, con aggiornamenti pubblicati sui social.