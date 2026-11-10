Le perturbazioni saranno accompagnate da un progressivo rinforzo dei venti meridionali. Tra martedì e mercoledì sono previste raffiche di Scirocco e Libeccio fino a 40-50 chilometri orari, con punte di 60 sui crinali. Tra giovedì e venerdì l'intensità potrà aumentare sensibilmente, raggiungendo gli 80-90 chilometri orari nelle zone più esposte. Attese anche condizioni di mare agitato o molto agitato, con onde fino a 4,5 metri e possibili picchi di 5 metri al largo. Il rischio di mareggiate interesserà soprattutto la Sardegna occidentale e le coste tirreniche.

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