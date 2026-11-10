Introduzione
Una nuova fase di maltempo interessa l'Italia, con una serie di perturbazioni atlantiche che porteranno piogge frequenti, vento forte e nevicate in montagna almeno fino a sabato 14 novembre. Secondo le previsioni de iLMeteo.it, le precipitazioni più abbondanti sono attese sulle regioni tirreniche e al Nord-Est, con accumuli complessivi che potrebbero superare i 200 millimetri tra Liguria di Levante e Alta Toscana. La fase più intensa è prevista tra giovedì e venerdì, mentre nel fine settimana dovrebbe arrivare un graduale miglioramento, con tempo più stabile da domenica 15 novembre.
Quello che devi sapere
Maltempo sull'Italia, le zone più colpite
L'arrivo di correnti umide dall'Atlantico apre una fase caratterizzata da precipitazioni diffuse e venti meridionali sostenuti. Le aree maggiormente esposte saranno quelle affacciate sul Tirreno e i rilievi del Centro-Nord. In particolare, tra la Liguria orientale e l'Alta Toscana potrebbero cadere oltre 200 millimetri di pioggia nell'arco dell'intero peggioramento, fino a sabato. I fenomeni interesseranno anche il Nord-Est, mentre al Sud si alterneranno rovesci e momenti di tempo più asciutto.
Martedì 10 novembre, piogge dal Nord alla Campania
La prima perturbazione interesserà soprattutto le regioni occidentali. Le precipitazioni più consistenti sono previste tra Liguria di Levante e Alta Toscana, con accumuli stimati tra 30 e 50 millimetri in 24 ore. Piogge e rovesci raggiungeranno anche il resto del versante tirrenico fino alla Campania, dove potranno cadere tra 15 e 30 millimetri. Coinvolte inoltre la Sardegna occidentale e diverse zone settentrionali, fino al Friuli-Venezia Giulia. Sulle Alpi tornerà la neve alle quote più elevate.
Mercoledì 11 novembre, ancora instabilità al Nord-Est
La giornata di mercoledì sarà segnata dalla persistenza delle correnti umide, che manterranno condizioni instabili soprattutto nelle aree già interessate dal maltempo. Le precipitazioni più abbondanti sono attese ancora una volta sull'Appennino ligure-toscano, con accumuli giornalieri compresi tra 40 e 70 millimetri. Piogge anche sulle pianure del Nord-Est e lungo le coste della Campania, dove si prevedono quantitativi tra 15 e 30 millimetri. Le temperature resteranno relativamente miti al Sud, con massime fino a 25 gradi.
Leggi anche: Previsioni meteo, pioggia, freddo e neve sull'Italia: ecco quando e dove
Giovedì 12 e venerdì 13 novembre, la fase più intensa
Il peggioramento raggiungerà il suo apice tra giovedì e venerdì, quando sull'Italia transiterà la parte più intensa della sequenza perturbata. Secondo i modelli meteorologici, nell'arco delle 48 ore gli accumuli di pioggia potrebbero superare i 150 millimetri in Liguria, Toscana e Triveneto, oltre che nelle zone vicine alle Prealpi e all'Appennino centro-settentrionale. Precipitazioni diffuse sono previste anche in Campania, con quantitativi giornalieri compresi tra 30 e 60 millimetri. Per eventuali criticità sarà necessario consultare i bollettini della Protezione Civile.
Vento forte e mareggiate sulle coste tirreniche
Le perturbazioni saranno accompagnate da un progressivo rinforzo dei venti meridionali. Tra martedì e mercoledì sono previste raffiche di Scirocco e Libeccio fino a 40-50 chilometri orari, con punte di 60 sui crinali. Tra giovedì e venerdì l'intensità potrà aumentare sensibilmente, raggiungendo gli 80-90 chilometri orari nelle zone più esposte. Attese anche condizioni di mare agitato o molto agitato, con onde fino a 4,5 metri e possibili picchi di 5 metri al largo. Il rischio di mareggiate interesserà soprattutto la Sardegna occidentale e le coste tirreniche.
Leggi anche: Burian in Italia, freddo siberiano in arrivo a novembre: le previsioni
Neve sulle Alpi, temperature fino a 27 gradi al Sud
Il maltempo porterà nuove nevicate sull'arco alpino, inizialmente oltre i 1.700-1.900 metri, con accumuli tra 5 e 15 centimetri nelle zone di confine. Tra giovedì e venerdì la quota neve salirà temporaneamente verso i 1.800-2.000 metri, ma sulle cime più elevate potranno depositarsi oltre 30-50 centimetri. Marcate anche le differenze termiche tra le varie regioni: nelle giornate più perturbate le massime al Nord resteranno tra 10 e 13 gradi, mentre all'estremo Sud e sulle Isole Maggiori potranno raggiungere i 22-27 gradi.
Sabato 14 novembre, ultime piogge al Sud
Nel corso di sabato il sistema perturbato dovrebbe spostarsi gradualmente verso le regioni meridionali, lasciando spazio alle prime schiarite al Centro-Nord. Le ultime precipitazioni interesseranno soprattutto le aree del basso Tirreno e la Puglia, con accumuli previsti tra 10 e 25 millimetri nell'arco della giornata. I fenomeni tenderanno successivamente ad attenuarsi, segnando la conclusione della fase più instabile della settimana. Anche le temperature inizieranno a riportarsi verso valori più vicini alle medie stagionali, dopo i picchi registrati nei giorni precedenti.
Domenica 15 novembre, torna il sole ma calano le temperature
Per domenica è previsto un miglioramento più deciso grazie all'espansione di un'area di alta pressione, che dovrebbe garantire condizioni stabili e asciutte su gran parte del Paese. Con l'attenuazione dei venti caldi meridionali, le temperature diminuiranno soprattutto durante la notte e al primo mattino. Nelle pianure settentrionali e nelle vallate interne del Centro le minime potranno scendere fino a 2-3 gradi. Le massime saranno comprese tra 11 e 14 gradi al Nord, 14-17 al Centro e 17-20 al Sud, su valori più tipici di novembre.