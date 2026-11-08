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Tradisce il marito con i colleghi, il giudice le toglie la casa che lui le aveva donato

Cronaca

La vicenda risale al Natale del 2018, quando durante una cena aziendale la moglie di un dottore accusò pubblicamente un’infermiera di avere una relazione con il marito. Dopo la separazione e il divorzio, il medico ha avviato una causa per ottenere la restituzione dell’immobile, regalato alla moglie nel 2021. E l'ha vinta perché vittima di una "grave ingiuria"

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Un tradimento con più di un collega, scoperto dopo tre anni, e una casa da 250mila euro donata alla moglie che ora dovrà essere restituita. È la vicenda finita davanti al Tribunale civile di Verona, dove la giudice Biancamaria Biondo ha disposto la revoca della donazione di un appartamento in provincia di Verona, accogliendo il ricorso presentato da un primario di una casa di cura di Mantova.

La storia - raccontata dal Corriere della Sera - risale al Natale del 2018, quando durante una cena aziendale la moglie di un medico accusò pubblicamente un’infermiera di avere una relazione con il marito. La donna sotto accusa era sposata con il primario, che venne a conoscenza dei fatti soltanto all’inizio del 2022. Dopo la separazione e il divorzio, il medico ha avviato una causa per ottenere la restituzione dell’immobile, donato alla moglie nel 2021.

 

Alla base della richiesta non il semplice tradimento, ma quella che il medico ha definito una "grave offesa" al proprio onore, decoro e dignità. Le relazioni extraconiugali della donna, diventate nel tempo tre, si sarebbero infatti consumate nell'ambiente lavorativo, coinvolgendo altri colleghi. Una circostanza che il tribunale ha ritenuto sufficiente ad accogliere la domanda di revoca: l'appartamento dovrà quindi tornare al medico che lo aveva acquistato.

La "grave ingiuria" nei confronti del marito

Con la sentenza del 7 ottobre 2026, il tribunale di Verona ha disposto la revoca della donazione in base all’articolo 801 del Codice civile, che prevede questa possibilità in caso di "ingiuria grave" nei confronti dell'uomo che ha fatto il regalo.

I giudici hanno precisato che il tradimento, da solo, non basta a giustificare la restituzione di un immobile. In questo caso, però, a fare la differenza sono stati diversi elementi: le ripetute relazioni extraconiugali, tenute nascoste al momento della donazione, gli incontri con gli amanti nella stessa abitazione ricevuta in regalo e il fatto che la vicenda fosse diventata di dominio tra i colleghi del marito. Un comportamento che il tribunale ha ritenuto "gravemente lesivo" dell'onore e della dignità del professionista. Oltre alla resistituzione dell'immobile, la donna dovrà anche farsi carico delle spese legali.

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