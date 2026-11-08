Taranto, potrà tornare a mensa bimba esclusa per pochi euro

Dal 2 novembre una bambina di 10 anni che frequenta la 5° elementare di una scuola di Taranto, non ha potuto mangiare alla mensa scolastica perché i genitori avevano un debito, secondo loro, di poco più di 12 euro dall'anno precedente. Secondo il Comune il debito ammonta a 38 euro ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

“L’alunna tornerà a scuola lunedì e potrà usufruire della mensa”. Così il Comune di Taranto chiude il caso della bambina di 9 anni di una scuola elementare che è stata esclusa dall'accesso al servizio della mensa scolastica per un debito contratto dalla famiglia, che non avrebbe pagato puntualmente la refezione. Il debito ammonta a poche decine di euro e si riferisce all’anno precedente.

A quanto ammonta il debito Secondo la versione fornita dal Comune, la famiglia della piccola aveva un insoluto non pagato di 38 euro per la mensa e la soglia fissata dal regolamento è di 30 euro. Il padre della bambina, invece, parla di un debito inferiore: 12 euro. Da Palazzo di Città hanno spiegato che la gestione dei pagamenti della mensa scolastica è in capo alle scuole, ed è anche una procedura automatica, e non è seguita direttamente dall'amministrazione.