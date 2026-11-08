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Vicenza, bambina di 9 anni chiama la polizia e fa arrestare il padre violento

Cronaca

È successo a Bassano del Grappa. La piccola con lucidità ha riferito agli agenti di essere appena scappata di casa insieme alla madre per sfuggire a una violenta aggressione del padre. La madre, ricoverata in ospedale dopo essere stata picchiata dall'uomo, ha ferite alla testa

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Una bambina di nove anni è scappata di casa assieme alla madre e poi ha chiamato la Polizia, facendo arrestare il padre che le maltrattava. Una storia che arriva da Bassano del Grappa (Vicenza), dove gli agenti delle Volanti del Commissariato hanno arrestato un cittadino marocchino di 51 anni per maltrattamenti in famiglia. Intorno alle ore 13:40 è giunta la chiamata al 112 da parte della bambina, che con lucidità ha riferito di essere appena scappata di casa insieme alla madre per sfuggire a una violenta aggressione del padre. La pattuglia le ha rintracciate poco dopo per strada, nei pressi di una scuola. La madre, in evidente stato di shock e in lacrime, presentava ferite alla testa e al braccio destro, ed è stata ricoverata in ospedale. 

La ricostruzione

Secondo quanto ha raccontato la bambina, l'aggressione sarebbe scaturita durante il pranzo, per motivi futili. L'uomo avrebbe spinto a terra la moglie, che ha battuto la testa contro il tavolo della cucina, calpestandole poi il braccio. Subito dopo ha tentato di scagliare una sedia contro la donna, e la bambina si è frapposta tra i genitori, venendo a sua volta strattonata e spinta via, fortunatamente senza riportare lesioni.
All'interno dell'abitazione è stato trovato il 51enne, in evidente stato di alterazione da abuso di alcol, che ha ammesso le violenze commesse. Gli agenti hanno ricostruito un quadro di sopraffazioni che durava da anni, per cui l'uomo, con altri precedenti penali, è stato dichiarato in arresto e condotto alla Casa Circondariale in attesa dell'udienza di convalida. 

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