Introduzione
Nel corso della prossima settimana il transito di più perturbazioni atlantiche favorirà il ritorno di precipitazioni diffuse, localmente anche abbondanti, su gran parte del territorio nazionale
Quello che devi sapere
Lunedì alta pressione
La settimana esordirà con una temporanea espansione di un campo di alta pressione, che assicurerà condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte dell'Italia. Già domani pomeriggio, però, dicono gli esperti de IlMeteo.it, sono attese le prime deboli precipitazioni sulle regioni del Nord collegate ad un sistema depressionario attivo sul centro Europa.
In arrivo una perturbazione atlantica
Da martedì una perturbazione di matrice atlantica sul bacino occidentale del Mediterraneo determinerà un incremento della copertura nuvolosa e piogge sparse. I fenomeni interesseranno dapprima la Liguria per poi estendersi alle regioni centro-meridionali, risultando più frequenti lungo la fascia tirrenica.Venti di Scirocco e Libeccio sui bacini occidentali, determinando mari da mossi a molto mossi.
Dove piove
Una saccatura atlantica verso il Mediterraneo centrale favorirà da giovedì una profonda ciclogenesi sul Mar Tirreno, innescando una fase marcatamente perturbata a carico delle regioni del Centro-Nord, specie del versante tirrenico. Previste piogge battenti e rovesci a tratti intensi su Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Lazio.
Previsione per oggi
- Al Nord la giornata trascorrerà con tempo stabile e ampiamente soleggiato ovunque, salvo nebbie mattutine in pianura. Massime fino a 15 gradi.
- Al Centro la giornata trascorrerà con tempo stabile e ampi spazi soleggiati; al primo mattino foschie o banchi di nebbia nelle valli interne.
- Al sud il tempo risulterà ampiamente stabile e soleggiato, salvo locali piogge in Puglia, specie sul Salento. Temperature massime stabili.
Previsioni per domani
- Nord: La giornata vedrà molte nubi a ovest con deboli piogge su Liguria e Lombardia, mentre a est ci saranno schiarite. Massime fino a 14 gradi.
- Centro: La giornata trascorrerà con molte nubi e deboli piogge sulla Toscana, altrove avremo schiarite. Temperature massime fino a 18°C a Roma.
- Sud: La giornata trascorrerà all'insegna del tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con nubi sparse e schiarite. Massime fino a 20 gradi.
Previsioni per martedì
- Nord: Il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto con deboli piogge a tratti diffuse, specie su Liguria e Nordest. Temperature stabili.
- Centro: In questa giornata il cielo sarà molto nuvoloso o coperto con piogge deboli sparse, più diffuse su Toscana, Umbria e Lazio. Venti moderati
- Sud: Il cielo sarà molto nuvoloso con deboli piogge tra Campania e Puglia; altrove ampie schiarite. Temperature massime fino a 25°C a Cagliari.