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Bergamo, donna uccisa nella sua villetta a Palosco. In caserma uno dei figli

Cronaca
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Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno trattenuto uno dei figli della donna, sospettato per l’omicidio

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Omicidio nella tarda mattinata di domenica 8 novembre in una villetta di via Paolo VI a Palosco, in provincia di Bergamo. Stando alle prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata aggredita da uno dei due figli. Sul posto i carabinieri.

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Giallo a Palosco

La scoperta la mattinata di domenica in una villetta nella zona residenziale tra l’oratorio e il cimitero a Palosco. Le forze dell'ordine hanno trovato il corpo della donna, morta accoltellata, nel suo letto. Sul posto, oltre ad una ambulanza del 112, diverse pattuglie dei carabinieri della compagnia di Treviglio che hanno istituito una zona di sicurezza.

 

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