Reggio Emilia, 51enne tenta di strangolare la moglie davanti ai figli

Escalation di violenze domestiche

L'ultimo episodio di violenza domestica risale al pomeriggio del 25 ottobre. Dopo un banale diverbio in casa, l'uomo ha offeso la donna, dicendole "incapace e inutile". Lei è fuggita in cucina insieme alla madre, serrando la porta, ma il 51enne ha sfondato l'ingresso e le ha chiuso le mani intorno alla gola. E’ stata l'anziana ad intervenire, frapponendosi e consentendo alla vittima di liberarsi. Poco dopo l'uomo si è allontanato portando momentaneamente con sé i figli minori. L'allarme lanciato al 112 ha fatto arrivare i carabinieri che hanno trovato l'abitazione segnata dai danneggiamenti e la donna ferita, poi portata al pronto soccorso. E’ scattato il codice rosso e la donna è stata portata in una struttura protetta con i due figli e sua madre. Formalizzata la denuncia, il giorno seguente, le indagini hanno delineato un quadro di condotte persecutorie e lesive, con l'emissione della misura cautelare per lesioni personali aggravate e minaccia grave.