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Cyberattacco a società della Galleria del Brennero, indagini in corso

Cronaca

La società che gestisce il tunnel è stata oggetto, a metà ottobre, di un attacco informatico mirato, nel corso del quale soggetti non autorizzati hanno avuto accesso a dati accessibili tramite Internet. L'incidente non avrebbe avuto ripercussioni sulle attività operative e sui lavori in corso. Indaga la Procura di Bolzano

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La società Bbt Se che gestisce il tunnel del Brennero è stata oggetto di un attacco informatico mirato, nel corso del quale soggetti non autorizzati hanno avuto accesso a dati accessibili tramite Internet. Lo rende noto il quotidiano Tiroler Tageszeitung. L'attacco sarebbe avvenuto il 17 ottobre.

Nessuna ripercussione sull'operatività

La notizia è stata confermata all'ANSA da Bbt Se: "Non appena rilevato l'incidente, la società ha attivato i protocolli di sicurezza informatica, provvedendo all'immediato isolamento dei sistemi interessati e avvalendosi del supporto di specialisti esterni in cybersecurity per lo svolgimento delle necessarie analisi forensi. Sono stati avviati tutti gli adempimenti previsti e sono state informate le autorità competenti", informa Bbt. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, l'incidente non avrebbe avuto ripercussioni sulle attività operative della società. 

 

Indaga la Procura di Bolzano

Al momento dell'attacco sono state tempestivamente informate le autorità competenti e le indagini, affidate alla polizia Postale di Bolzano, sono tuttora in corso. L'attacco avrebbe riguardato dati non accessibili al pubblico, sottratti da soggetti non autorizzati tramite l'accesso alla rete internet. La società dichiara che l'incidente non ha comportato, e non comporta, alcun rischio per i lavori in corso. 

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