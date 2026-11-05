Maltempo, allerta rossa in Sardegna, gialla a Palermo. Le previsioni

Proprio a seguito dell'allerta meteo rossa per piogge e temporali nella Sardegna orientale, i sindaci di Olbia e Nuoro, Settimo Nizzi e Emiliano Fenu, hanno firmato le ordinanze di chiusura delle scuole. A Olbia il primo cittadino ha disposto anche la chiusura degli uffici pubblici che prevedono il ricevimento del pubblico, garantendo comunque i servizi minimi essenziali, la chiusura dei cimiteri comunali e del Parco urbano "Fausto Noce" e delle strutture annesse. "L'allerta di codice rosso impone la massima prudenza e l'adozione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle persone - ha spiegato Nizzi - Per questo abbiamo disposto la chiusura delle scuole, degli uffici aperti al pubblico, dei cimiteri e delle principali aree verdi e sportive comunali. Rivolgiamo un appello a tutti i cittadini affinché evitino spostamenti non necessari e seguano scrupolosamente le indicazioni della Protezione Civile e delle autorità competenti. La prevenzione e la collaborazione di tutti sono fondamentali per affrontare in sicurezza questa fase di maltempo". A Nuoro chiuse le scuole cittadine di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, comprese le sedi universitarie, la biblioteca comunale, i musei, gli asili nido, le ludoteche, i parchi, le palestre, gli impianti sportivi all'aperto e il cimitero.