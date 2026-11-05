Maltempo, allerta rossa in Sardegna, gialla a Palermo. Le previsioni

Introduzione
Il maltempo, in queste ore, sarà concentrato specialmente sulle Isole. In Sardegna è prevista un'allerta rossa con scuole e strutture sanitarie chiuse in alcuni Comuni. Allerta gialla anche su Palermo, mentre sul resto del Paese il tempo dovrebbe essere caratterizzato da sostanziale stabilità, escluse alcune possibili piogge su Calabria e Piemonte.
Quello che devi sapere
L'allerta rossa in Sardegna
In Sardegna è stata diramata per tutta la giornata di oggi 5 novembre una allerta rossa per piogge e temporali con focus principale per la Sardegna orientale, dal Sarrabus alla Gallura, passando per l'Ogliastra. La Protezione civile locale ha, infatti, emesso un avviso di criticità elevata per rischio idrogeologico sulle aree di allerta Flumendosa Flumineddu e Gallura. Negli stessi territori anche codice arancio (criticità moderata) per rischio idrogeologico e codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico. Prorogata fino alle 23:59 del 5 anche l'avviso di criticità ordinaria per rischio idrogeologico per tutte le altre aree del territorio isolano.
Le scuole chiuse a Olbia e Nuoro
Proprio a seguito dell'allerta meteo rossa per piogge e temporali nella Sardegna orientale, i sindaci di Olbia e Nuoro, Settimo Nizzi e Emiliano Fenu, hanno firmato le ordinanze di chiusura delle scuole. A Olbia il primo cittadino ha disposto anche la chiusura degli uffici pubblici che prevedono il ricevimento del pubblico, garantendo comunque i servizi minimi essenziali, la chiusura dei cimiteri comunali e del Parco urbano "Fausto Noce" e delle strutture annesse. "L'allerta di codice rosso impone la massima prudenza e l'adozione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle persone - ha spiegato Nizzi - Per questo abbiamo disposto la chiusura delle scuole, degli uffici aperti al pubblico, dei cimiteri e delle principali aree verdi e sportive comunali. Rivolgiamo un appello a tutti i cittadini affinché evitino spostamenti non necessari e seguano scrupolosamente le indicazioni della Protezione Civile e delle autorità competenti. La prevenzione e la collaborazione di tutti sono fondamentali per affrontare in sicurezza questa fase di maltempo". A Nuoro chiuse le scuole cittadine di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, comprese le sedi universitarie, la biblioteca comunale, i musei, gli asili nido, le ludoteche, i parchi, le palestre, gli impianti sportivi all'aperto e il cimitero.
Le strutture sanitarie in Gallura
Anche considerando le ordinanze assunte dai Comuni di Olbia ma pure di Tempio Pausania, la Direzione Generale della Asl Gallura ha tra l'altro comunicato che resteranno chiuse al pubblico, nella giornata di oggi tutte le strutture dell’Azienda situate nei Distretti sociosanitari interessati dai provvedimenti di chiusura. Le prestazioni sanitarie che sono state sospese saranno ricalendarizzate previo contatto con l’utenza. Verranno garantite soltanto le urgenze.
La situazione meteo sulle Isole
A spiegare la situazione attuale, specie sulle isole, è una struttura depressionaria presente sul Mediterraneo occidentale che si sta spostando verso levante determinando una fase di maltempo proprio sulla Sardegna, con particolare riferimento ai settori orientali. Sono previste, dicono gli esperti, "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla regione, con particolare riferimento ai settori orientali e costieri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica". La Protezione Civile Regionale della Sicilia, inoltre, ha diffuso un avviso di allerta per rischio meteo idrogeologico e idraulico valido fino alle ore 24 di oggi, 5 novembre. A Palermo è prevista allerta gialla per rovesci e temporali.
Pioggia anche in Piemonte
Secondo i meteorologi, dunque, per oggi si prevede una bassa pressione a ovest della Sardegna con la giornata che sarà caratterizzata dal tempo in peggioramento proprio sulle Isole, con precipitazioni via via più intense sui settori orientali. Di fatto al Nord il tempo sarà stabile e soleggiato sui settori orientali, mentre nubi compatte porteranno deboli piogge sul Piemonte. Al Centro la giornata trascorrerà con nubi alternate a schiarite su tutte le regioni. Saranno possibili locali piovaschi sul basso Lazio in serata. Al Sud il cielo sarà coperto con piogge e rovesci moderati, come detto, su Sardegna e Sicilia, in estensione alla Calabria. Mari previsti molto mossi.
Cosa aspettarsi per domani, 6 novembre
Venerdì 6 novembre, al Nord è atteso un cielo molto nuvoloso con deboli piogge su Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, locali sulla Lombardia. Ampie schiarite sui settori orientali. Al Centro ancora cielo molto nuvoloso con deboli piogge sparse sul versante tirrenico e sulle zone interne, mentre lungo l'Adriatico resterà asciutto. Al Sud previsti cieli nuvolosi con piogge deboli sui settori tirrenici, specie in Campania. Ampie schiarite lungo le coste adriatiche e venti moderati.
Weekend con piogge sparse
Il weekend che inizia sabato 7 novembre, sarà contraddistinto al Nord da deboli piogge che bagneranno l'Emilia Romagna, mentre altrove il tempo sarà stabile e ampiamente soleggiato. Venti deboli e mari poco mossi. Al Centro il cielo sarà coperto o molto nuvoloso con rovesci sparsi lungo il versante adriatico e deboli piogge sull'Umbria. Massime fino a 18°C a Roma. Al Sud previsti cieli nuvolosi con piogge sparse e qualche locale rovescio tra Campania, Calabria e Puglia. Schiarite più ampie altrove, mari generalmente mossi.