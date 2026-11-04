Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Pedopornografia, giochi on line e video con abusi su minori: 7 arresti e 23 denunce

Cronaca

La maxi operazione denominata “Sweet Strip”, coordinata dalla Procura di Roma, ha portato ad identificare 30 persone dedite alla diffusione di materiale pedopornografico. Le indagini sono scattate dopo la denuncia della madre di una minore di 14 anni, adescata su una nota piattaforma di messaggistica istantanea, da un adulto che l’aveva indotta a partecipare a un gioco erotico denominato “Omegle Game”

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Sette persone arrestate e 23 denunciate in stato di libertà. E' il bilancio di una maxi operazione di contrasto alla produzione e divulgazione di materiale pedopornografico denominata “Sweet Strip” condotta dalla Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale. L’indagine, coordinata dalla Procura  di Roma, ha consentito di identificare 30 individui, dopo un lavoro di filtraggio e identificazione di numerose persone residenti in diverse località italiane, e di sequestrare centinaia di giga byte di video ritraenti abusi su minori, oltre a 60 supporti informatici e 895 grammi di marijuana, rinvenuti nell’abitazione romana di uno degli arrestati.

Il gioco erotico “Omegle Game”

Le indagini sono scattate dopo la denuncia della madre di una minore di 14 anni, adescata su una nota piattaforma di messaggistica istantanea da un adulto che l’aveva indotta a partecipare a un gioco erotico denominato “Omegle Game”. Un gioco a punti, spiegano gli investigatori, che consisteva in una serie di sfide, a contenuto sessualmente esplicito: cinque punti per togliersi una maglietta, 10 punti per mostrare in chat la propria biancheria intima, fino ad arrivare a un massimo di 50 punti al compimento di atti di autoerotismo.

Approfondimento

Padre di Meghan Markle accusato di possesso materiale pedopornografico

Gioco finalizzate all’adescamento di minori

Il canale di messaggistica istantanea, su cui sono stati rinvenuti numerosi altri filmati, permetteva agli utenti accreditati di chattare, sia tramite testo che video, con sconosciuti adulti abbinati casualmente. Per poter partecipare al gioco, occorreva essere introdotti  attraverso un link di invito, effettuando un pagamento elettronico o in criptovalute. Il Cosc Lazio ha identificato le quattro persone che hanno materialmente creato e organizzato le chat di gioco finalizzate all’adescamento di minori, con correlata attività di produzione e condivisione di materiale pedopornografico con successivo commercio on-line e conseguenti guadagni. 

Approfondimento

Pedopornografia, sette arresti in Lombardia, Veneto e Toscana

Tra i responsabili anche due minori

La Polizia postale si è concentrata su un particolare canale a pagamento, denominato Lumaca, al cui interno sono stati individuate 30 persone dedite alla diffusione di materiale pedopornografico. Sono state eseguite su tutto il territorio nazionale, su disposizione della Procura di Roma e il coinvolgimento operativo dei Cosc della Lombardia, Veneto, Piemonte, Umbria, Campania, Sardegna, Puglia e Calabria, 30 perquisizioni domiciliari e informatiche che hanno consentito di assicurare alla giustizia i responsabili, tra i quali due minori.

Cronaca: Ultime notizie

Un caso di Dengue a Cremona, avviata disinfestazione di un quartiere

Cronaca

A contrarre la malattia virale, trasmessa tramite le punture di zanzare infette, un uomo...

Attacchi hacker supermarket, Palazzo Chigi: In Italia impatto limitato

Cronaca

Una serie di malfunzionamenti sta interessando diversi supermercati in Europa. In particolare, si...

Delitto Garlasco, dalla condanna di Stasi alle nuove indagini. Tappe

Cronaca

Il 13 agosto 2007 la 26enne viene trovata morta dal fidanzato nella villetta di famiglia nel...

36 foto

Stasi, Sempio e Chiara Poggi: i protagonisti del caso di Garlasco

Cronaca

Il 13 agosto 2007, la 26enne Chiara Poggi viene uccisa nella villetta in cui viveva con la...

Delitto Garlasco, chi è Andrea Sempio, indagato omicidio Chiara Poggi

Cronaca

Amico del fratello della vittima, Sempio, che all'epoca dei fatti aveva 19 anni, era già stato al...

Cronaca: i più letti