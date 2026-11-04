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Piacenza, investito e ucciso operaio mentre lavorava in un tombino

Cronaca

L'uomo, 54 anni, è morto nell'incidente sul lavoro avvenuto questa mattina nel centro abitato di San Nicolò

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Un operaio di 54 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina nel centro abitato di San Nicolò, in provincia di Piacenza. L'uomo, che lavora per Iren, era all'interno di un tombino sulla strada, davanti all'ingresso di un'abitazione, per effettuare la lettura di alcuni contatori dell'acqua, quando è stato investito da un'auto che stava effettuando manovra per entrare nell'area dei box. L'operaio è morto sul colpo nonostante i rapidi soccorsi del 118. Sul posto per le indagini i carabinieri della Compagnia di Piacenza.

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©IPA/Fotogramma

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Secondo la relazione annuale dell'Istituto, nel 2025 i morti sul lavoro in Italia sono stati 1.189, il 4% in meno rispetto al 2019. Allargando l'orizzonte temporale, in 24 anni l'aumento dei decessi ha fatto crescere fino a 47,2 miliardi i depositi presso la Tesoreria dello Stato. Fondi che tuttavia faticano ad essere utilizzati a pieno per interventi di prevenzione e formazione sulla sicurezza. Anche di questo si è parlato nella puntata del 22 settembre di 'Numeri', approfondimento di Sky TG24

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