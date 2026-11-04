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Incidente sul lavoro, operaio precipita da una scala e muore in provincia di Benevento

Cronaca

Secondo quanto si apprende, la vittima sarebbe precipitata da una scala all'interno di una ditta che opera nel settore della lavorazione degli inerti della frantumazione del pietrisco. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118. Sull'accaduto indagano i carabinieri

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Nuovo incidente mortale sul lavoro nel Sannio dove questa mattina a perdere la vita è stato un giovane operaio extracomunitario. 

Le indagini 

L'incidente, sulla cui dinamica sono in corso accertamenti, è avvenuto a San Leucio del Sannio, in provincia di Benevento, all'interno di una ditta che opera nel settore della lavorazione degli inerti della frantumazione del pietrisco. Secondo quanto si apprende, la vittima sarebbe precipitata da una scala all'interno dell'azienda. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118. Sull'accaduto indagano i carabinieri. 

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