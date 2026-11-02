Roma, due morti in casa per asfissia dovuta al fumo di lumino votivo

I due corpi sono stati trovati senza vita nell'abitazione invasa dal fumo. La tragedia ha avuto luogo in via Spinoza, zona Casal de' Pazzi

Un uomo di 80 anni e una donna di 74 sono stati trovati morti in un appartamento alle 6:30 di stamani in via Spinoza, in zona Casal de' Pazzi nel quartiere Nomentano di Roma, da una squadra dei vigili del fuoco intervenuti per la segnalazione di fumo nel vano scale della palazzina di sette piani. Lo riferiscono i pompieri aggiungendo che i due sarebbero morti probabilmente per asfissia causata dal fumo proveniente da un armadio dove era presente un lumino votivo acceso. Il fumo si è sprigionato in tutto il palazzo di sette piani. Sul posto carabinieri della stazione San Basilio, polizia di stato e vigili del fuoco.