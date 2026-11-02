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Lo speciale di Sky TG24 sull'emergenza incendi
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Incendio a Trieste, a fuoco capannone nel porto: morte due persone

Cronaca

Le vittime sono un uomo e una donna che si trovavano all’interno della struttura in disuso nell’area del porto vecchio. Le dinamiche del rogo sono ancora da accertare: all’origine delle fiamme forse il crollo di un solaio

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Incendio nella notte in un capannone nel porto di Trieste. Due persone, un uomo e una donna, hanno perso la vita nel rogo scoppiato nella struttura in disuso nell'area del porto vecchio del capoluogo friulano. All'origine dell'incendio, stando alle prime ricostruzioni, ci sarebbe il crollo di un solaio. Sul posto sono intervenute, oltre a due squadre dei vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia di Stato per fare luce sulla

dinamica.

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