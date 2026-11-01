Napoli, chiuso per lavori l'aeroporto di Capodichino

Chiuso da oggi, per un mese, l'aeroporto di Napoli Capodichino per lavori sulla pista di volo e non solo. Per limitare i disagi per gli utenti, i lavori sono stati programmati in un periodo storicamente caratterizzato dal minore traffico aereo e saranno svolti senza soluzione di continuità, per 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 da ADR infrastrutture, società leader nel settore, aggiudicataria della procedura di gara.

Le alternative

Una parte del traffico aereo sarà trasferita presso l'Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento, che nel mese di novembre offrirà collegamenti verso 15 destinazioni nazionali e internazionali. In particolare, 6 destinazioni nazionali: Bergamo (Ryanair), Milano Malpensa (easyJet), Milano Linate (Aeroitalia e ITA Airways), Genova, Torino e Trieste (Aeroitalia); e 9 destinazioni internazionali: Amsterdam (Transavia), Barcellona (Vueling), Casablanca (Air Arabia Maroc), Dubai (flydubai), Düsseldorf (Eurowings), Madrid (Iberia), Parigi (Transavia France), Sharm el-Sheikh (Air Cairo e Neos) e Stoccarda (Eurowings). Per gestire il traffico aggiuntivo saranno operativi entrambi i terminal aeroportuali: il Terminal di Aviazione Commerciale e il Terminal di Aviazione Generale, recentemente inaugurato. Quest'ultimo sarà dedicato ai voli commerciali verso le destinazioni extra-Schengen di Casablanca, Dubai e Sharm el-Sheikh, oltre al collegamento con Madrid, utilizzato da numerosi passeggeri in proseguimento verso il Sud America. Per quanto riguarda i collegamenti su gomma, per tutto il mese di novembre, sono stati attivati servizi bus straordinari tra Napoli Piazza Garibaldi e l'Aeroporto di Salerno e potenziate le corse per la stazione ferroviaria di Salerno mentre restano confermati le linee per Potenza, Eboli, Battipaglia e la Costiera Amalfitana. Istituito, infine, in via sperimentale, il servizio di taxi collettivo con tariffa predeterminata per le tratte Aeroporto Salerno - stazione ferroviaria centrale Napoli e Aeroporto Salerno - stazione ferroviaria centrale Salerno.

I lavori

Gli interventi, che vedranno impegnate circa 500 persone su una superficie complessiva di 250.000 metri quadrati, prevedono la rimozione degli strati esistenti della pavimentazione e il rifacimento della struttura della pista, con l'impiego di nuovi materiali, tra cui bitumi speciali ad alte prestazioni, per garantirne una maggiore resistenza e durabilità nel tempo. I lavori comprendono inoltre il rifacimento e l'ammodernamento degli impianti AVL (Aiuti Visivi Luminosi), ovvero i sistemi di illuminazione e segnalazione luminosa della pista e dei raccordi, fondamentali per guidare gli aeromobili durante le operazioni di decollo, atterraggio e rullaggio, anche in condizioni di scarsa visibilità.





