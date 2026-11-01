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Uomo trovato morto a Gangi, nel Palermitano: sul corpo colpi di pistola

Cronaca

Il corpo è stato trovato fuori dall'auto della vittima, l'allevatore Gaetano Alessandro Barreca di 54 anni, in contrada Rolica a Gangi, nel cuore delle Madonie. Le indagini sono affidate ai carabinieri

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Un uomo è stato trovato morto con il corpo raggiunto da numerosi colpi di arma da fuoco. Il corpo - si legge sui media locali online - era posizionato fuori dall'automobile. La vittima è l'allevatore Gaetano Alessandro Barreca, di 54 anni. È quanto scoperto in contrada Rolica a Gangi, nel Palermitano. Gangi si trova nel cuore della Sicilia settentrionale, all'interno del Parco delle Madonie a 1000 metri di altitudine. Indagano i carabinieri e sul posto è arrivato il pm di turno della Procura di Termini Imerese. Barreca era uscito di casa alle 14 di ieri e non ha fatto ritorno: a dare l'allarme è stata la famiglia che per ore non ha avuto sue notizie. Nella notte, poi, il ritrovamento del cadavere. 

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