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Arezzo, uomo di 61 anni trovato morto in un parcheggio col cranio fracassato: si indaga

Cronaca

Il ritrovamento del corpo, che presentava anche una frattura alla testa, è avvenuto nella zona industriale di San Zeno. Sulla vicenda indaga attualmente la squadra mobile della questura di Arezzo

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Un uomo di 61 anni è stato trovato morto nel parcheggio di un ristorante ad Arezzo. Il ritrovamento del corpo, che presentava anche una frattura alla testa, è avvenuto nella zona industriale di San Zeno, alle porte della città. La vittima, cittadino italiano nato a Milano e residente a Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo, sarebbe stata uccisa con un'arma contundente che le avrebbe fracassato il cranio. Sulla vicenda indaga attualmente la squadra mobile della questura di Arezzo, coordinata dalla magistratura.

Le indagini

Sugli accertamenti in corso gli investigatori mantengono il massimo riserbo. La polizia scientifica ha effettuato alcuni rilievi nel parcheggio, alla ricerca di tracce ed elementi utili a ricostruire la dinamica del delitto. Nel frattempo, la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale San Donato per i primi accertamenti medico-legali.

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