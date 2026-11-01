Un uomo di 61 anni è stato trovato morto nel parcheggio di un ristorante ad Arezzo. Il ritrovamento del corpo, che presentava anche una frattura alla testa, è avvenuto nella zona industriale di San Zeno, alle porte della città. La vittima, cittadino italiano nato a Milano e residente a Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo, sarebbe stata uccisa con un'arma contundente che le avrebbe fracassato il cranio. Sulla vicenda indaga attualmente la squadra mobile della questura di Arezzo, coordinata dalla magistratura.