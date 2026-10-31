È stato sottoposto alla misura cautelare di divieto di avvicinamento un uomo di 38 anni domiciliato a Reggio Emilia che da più di un anno vessava la ex compagna coinvolgendo e strumentalizzando anche i tre figli minori. La donna, da giugno 2025, aveva deciso di interrompere la relazione, segnata da altri episodi di violenza, e di trasferirsi con i figli a Castelnovo Monti ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Episodi di violenza, fisica e psicologica, chiamate anonime a qualsiasi ora, stalking e minacce gravi. Un uomo di 38 anni, dopo le denunce della ex compagna perseguitata e vessata da oltre un anno, è ora indagato e ha divieto di avvicinamento alla donna e ai loro tre figli. I carabinieri della stazione di Castelnovo Monti, Reggio Emilia, coordinate dalla procura del capoluogo di provincia, hanno portato il gip reggiano a emettere nei confronti del 38enne la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dai figli, con prescrizione di mantenere una distanza di almeno mille metri, divieto assoluto di comunicazione con qualsiasi mezzo e applicazione del dispositivo elettronico di controllo a distanza, ovvero il braccialetto elettronico.

Oltre mille chiamate anonime in tre mesi La vicenda ha inizio più di un anno fa, a giugno 2025, quando la donna ha deciso di porre fine alla relazione già segnata in passato da episodi di violenza e coercizione fisica trasferendosi con i tre figli a Castelnovo Monti, nel comprensorio montano reggiano. Il ex compagno, però, non ha mai accettato la fine della relazione e ha dato inizio a una serie di persecuzioni, minacce e vessazioni che coinvolgevano, strumentalizzandoli, anche i tre figli minorenni. Il 38enne, nel corso dei mesi, ha bombardato di chiamate anonime la ex: dalle indagini è emerso che ha effettuato, tra il 10 luglio e il 24 settembre scorso, ben 1.067 chiamate anonime, raggiungendo picchi giornalieri fino a 174 telefonate. Le inviava poi numerosi messaggi vocali contenenti esplicite minacce di morte e di aggressioni fisiche rivolte anche al fratello della stessa.