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Addio a Massimo Baldini, fu sottosegretario in due governi Berlusconi

Cronaca

Aveva 84 anni, fu eletto in Parlamento per la prima volta nel 1992 nelle liste del Partito Socialista Italiano come senatore. Poi aderì a Forza Italia

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Cordoglio dell'amministrazione comunale di Viareggio per la scomparsa dell'ex senatore Massimo Baldini, 84 anni, figura di rilievo della vita politica e istituzionale, che ha rappresentato il territorio in Parlamento per cinque legislature. Baldini, nato a Viareggio, avvocato, è stato sottosegretario alle Comunicazioni dal 2001 al 2006 nei governi Berlusconi II e III, ma in precedenza, dagli anni '70 ai '90 è stato per il Psi consigliere comunale, assessore, vicesindaco e sindaco di Viareggio. Viene eletto in Parlamento per la prima volta nel 1992 nelle liste del Partito Socialista Italiano come senatore. 

Eletto al Senato con Forza Italia nel 1996 e nel 2001

Nel 1994 si candida come indipendente per il Patto per l'Italia ma non viene eletto. Poi aderisce a Forza Italia dove viene rieletto al Senato della Repubblica nel 1996 e nel 2001. "Con la scomparsa di Massimo Baldini perdiamo una figura che ha dedicato molti anni della propria vita all'impegno pubblico e al servizio delle istituzioni - dichiara la sindaca Sara Grilli - Il suo lungo percorso parlamentare rappresenta una parte significativa della storia politica del nostro territorio e testimonia un legame profondo con la comunità. A nome mio, della giunta e dell'intera amministrazione comunale, esprimo le più sincere condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene". 

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