Addio a Massimo Baldini, fu sottosegretario in due governi Berlusconi

Cordoglio dell'amministrazione comunale di Viareggio per la scomparsa dell'ex senatore Massimo Baldini, 84 anni, figura di rilievo della vita politica e istituzionale, che ha rappresentato il territorio in Parlamento per cinque legislature. Baldini, nato a Viareggio, avvocato, è stato sottosegretario alle Comunicazioni dal 2001 al 2006 nei governi Berlusconi II e III, ma in precedenza, dagli anni '70 ai '90 è stato per il Psi consigliere comunale, assessore, vicesindaco e sindaco di Viareggio. Viene eletto in Parlamento per la prima volta nel 1992 nelle liste del Partito Socialista Italiano come senatore.

Eletto al Senato con Forza Italia nel 1996 e nel 2001

Nel 1994 si candida come indipendente per il Patto per l'Italia ma non viene eletto. Poi aderisce a Forza Italia dove viene rieletto al Senato della Repubblica nel 1996 e nel 2001. "Con la scomparsa di Massimo Baldini perdiamo una figura che ha dedicato molti anni della propria vita all'impegno pubblico e al servizio delle istituzioni - dichiara la sindaca Sara Grilli - Il suo lungo percorso parlamentare rappresenta una parte significativa della storia politica del nostro territorio e testimonia un legame profondo con la comunità. A nome mio, della giunta e dell'intera amministrazione comunale, esprimo le più sincere condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene".