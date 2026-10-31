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Lite in stazione finisce a coltellate, un morto nel Frusinate

Cronaca

 I Carabinieri della Compagnia di Frosinone e della locale Stazione hanno fermato una persona sulla quale sono in corso accertamenti

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Una lite nei pressi del bar della stazione ferroviaria di Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone, è finita a coltellate ed uno dei due protagonisti dello scontro è rimasto ucciso. La vittima è un uomo di 48 anni del posto. Stando alla prima ricostruzione dei Carabinieri è stato colpito da alcuni fendenti ed è rimasto gravemente ferito. Il personale del 118 ha fatto intervenire un elicottero per trasferirlo a Roma ma l'uomo è deceduto. I Carabinieri della Compagnia di Frosinone e della locale Stazione hanno fermato una persona sulla quale sono in corso accertamenti. 

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