Bimbo di 5 anni cade dal balcone nel Cosentino, è grave

Secondo le prime informazioni la caduta sarebbe avvenuta per cause accidentali. Sono in corso approfondimenti da parte delle forze dell'ordine per ricostruire con precisione le circostanze e le dinamiche dell'incidente

Un bambino di cinque anni è caduto dal secondo piano di un edificio ad Acri, nel Cosentino. Il piccolo è stato accompagnato da un familiare all'ospedale di Acri, dove ha ricevuto le prime cure da parte del personale sanitario, e successivamente è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Annunziata di Cosenza. Le condizioni del bambino sono gravi. Secondo le prime informazioni la caduta sarebbe avvenuta per cause accidentali. Sono in corso approfondimenti da parte delle forze dell'ordine per ricostruire con precisione le circostanze e le dinamiche dell'incidente.