Interrogato dagli agenti, l’uomo ha negato l’accusa, rivelatasi vera dopo l’acquisizione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza al Centro Operativo Compartimentale di Palermo che hanno confermato la versione della turista. Per l'uomo è stato disposto l'allontanamento dalla Stazione per 48 ore ed è scattata la sanzione amministrativa di 666 euro per la presenza ingiustificata all'interno dell'area ferroviaria

Una turista straniera di 33 anni è stata palpeggiata mentre era in coda per acquistare il biglietto alla stazione di Catania. Il molestatore, un uomo di 79 anni, è stato subito individuato e bloccato dagli agenti della Polizia di Stato, subito intervenuti. Al momento della violenza, la 33enne ha iniziato a urlare attirando l'attenzione non soltanto degli altri viaggiatori, ma anche degli agenti della Polfer, di pattuglia in stazione. Alla vista dei poliziotti, il 79enne ha tentato di allontanarsi, provando a confondersi tra gli altri passeggeri, ma è stato subito fermato e condotto negli uffici di Polizia dove è stato identificato.