Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Catania, violenza sessuale su turista in fila stazione: bloccato 79enne

Cronaca

Interrogato dagli agenti, l’uomo ha negato l’accusa, rivelatasi vera dopo l’acquisizione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza al Centro Operativo Compartimentale di Palermo che hanno confermato la versione della turista. Per l'uomo è stato disposto l'allontanamento dalla Stazione per 48 ore ed è scattata la sanzione amministrativa di 666 euro per la presenza ingiustificata all'interno dell'area ferroviaria

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Una turista straniera di 33 anni è stata palpeggiata mentre era in coda per acquistare il biglietto alla stazione di Catania. Il molestatore, un uomo di 79 anni, è stato subito individuato e bloccato dagli agenti della Polizia di Stato, subito intervenuti. Al momento della violenza, la 33enne ha iniziato a urlare attirando l'attenzione non soltanto degli altri viaggiatori, ma anche degli agenti della Polfer, di pattuglia in stazione. Alla vista dei poliziotti, il 79enne ha tentato di allontanarsi, provando a confondersi tra gli altri passeggeri, ma è stato subito fermato e condotto negli uffici di Polizia dove è stato identificato.

Le immagini della videosorveglianza

Interrogato dagli agenti, l’uomo ha negato l’accusa, rivelatasi vera dopo l’acquisizione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza al Centro Operativo Compartimentale di Palermo che hanno confermato la versione della turista. Per l'uomo è stato disposto l'allontanamento dalla Stazione per 48 ore ed è scattata la sanzione amministrativa di 666 euro per la presenza ingiustificata all'interno dell'area ferroviaria. Nei suoi confronti è stata chiesta l'emissione del Divieto di Accesso alle Aree Urbane (Dacur), al termine dell'attività istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Catania. 

Cronaca: Ultime notizie

Foggia, esplosione distrugge cassa per ticket sanitari: danni ingenti

Cronaca

Sventrati gli uffici del Cup del Presidio territoriale di assistenza "Prof. Nicola Bellantuono"...

Lucca, famiglia con bimbi 1 e 3 anni intossicata da monossido

Cronaca

L'allarme è arrivato intorno alle 3 di questa notte, quando sono stati riscontrati i primi...

Imperia, auto precipita fuori strada: muore ragazzo di 16 anni

Cronaca

L'incidente è avvenuto poco dopo le 2 del mattino. Il padre era alla guida ed è rimasto illeso....

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Le proteste di venerdì contro il carovita dominano quasi tutte le aperture dei giornali di oggi,...

17 foto

Scossa di terremoto di magnitudo 3.0 nell'Aquilano: i dati dell'Ingv

Cronaca

La scossa è stata registrata ieri, 30 ottobre, quando erano le 21:45. Stando a quanto...

Cronaca: i più letti