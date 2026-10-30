Il progetto Castelluccio di Norcia: "Ricostruiremo su una piattaforma"

La rinascita del borgo distrutto dal terribile sisma del 2016 passa per un progetto ambizioso ed innovativo nel segno del "dov'era e com'era". Ci ha raccontato come funzionerà l'ingegnere Gianluca Fagotti: "Meglio di com'era perché ricostruiremo su un terreno artificiale, una doppia piattaforma", assicura. Nel frattempo la vita continua per chi aspetta di poter tornare a Castelluccio come Angela Testa che organizza attività per i turisti in una delle poche strutture rimaste in piedi dopo il terremoto