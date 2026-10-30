Bologna, donna partorisce in bus con l'aiuto della conducente

Il travaglio è iniziato mentre la neomamma si trovava sulla linea 39: la conducente e altre passeggere si sono adoperate per far nascere il bambino e l’hanno aiutata in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. I soccorritori hanno poi accompagnato donna e neonato all'Ospedale Maggiore per essere visitati ed entrambi sono in buone condizioni. "È stato un fatto inaspettato, un'emozione straordinaria", ha raccontato Niurka Roman, conducente del mezzo
Un travaglio improvviso e un bambino che è venuto al mondo tra i sedili di un bus. È successo questa mattina a Bologna, quando l’autista e alcune passeggere del mezzo pubblico hanno aiutato una neomamma a partorire mentre si trovava a bordo della linea 39. Quando i dolori e le contrazioni si sono fatte più insistenti, la donna ha capito che non c’era tempo per arrivare in ospedale: le altre persone presenti non hanno esitato e si sono date da fare fino all’arrivo dei soccorsi. "È stato un fatto inaspettato, un'emozione straordinaria: da donna e da mamma di una bambina ho ricordato il mio parto, anch'esso movimentato, e mi sono sentita subito coinvolta”, ha raccontato Niurka Roman, autista del bus. “Con il mio foulard abbiamo avvolto il bambino che aveva appena fatto il suo primo pianto".
Il racconto
Una situazione inaspettata che, fortunatamente, ha avuto un lieto fine sia per la mamma che per il neonato. I soccorritori giunti sul posto hanno prestato le prime cure alla donna e al bimbo che sono poi sono stati accompagnati all'Ospedale Maggiore per le visite e sono in buone condizioni. L’autista del bus è una donna originaria di Cuba che da tre anni presta servizio sui mezzi di Tper. "È stato tutto molto veloce: è successo alle 9, tra Porta San Felice e l'Ospedale Maggiore - ha ricordato Niurka Roman - Tutti i passeggeri sono stati vicino alla mamma: c'era chi la rincuorava, chi le teneva il bambino, chi dava consigli sulla base delle proprie esperienze personali”. Tutti i presenti hanno raccontato momenti di grande commozione: “È stato bello constatare come, nel momento del bisogno, tante persone, provenienti da ogni parte del mondo, siano state capaci di mettere in comune forze e capacità che nemmeno credevano avere. C'è ancora tanta umanità, per fortuna, anche in questi tempi difficili", ha concluso l’autista.