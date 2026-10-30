Bologna, donna partorisce in bus con l'aiuto della conducente

Il travaglio è iniziato mentre la neomamma si trovava sulla linea 39: la conducente e altre passeggere si sono adoperate per far nascere il bambino e l’hanno aiutata in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. I soccorritori hanno poi accompagnato donna e neonato all'Ospedale Maggiore per essere visitati ed entrambi sono in buone condizioni. "È stato un fatto inaspettato, un'emozione straordinaria", ha raccontato Niurka Roman, conducente del mezzo

Un travaglio improvviso e un bambino che è venuto al mondo tra i sedili di un bus. È successo questa mattina a Bologna, quando l’autista e alcune passeggere del mezzo pubblico hanno aiutato una neomamma a partorire mentre si trovava a bordo della linea 39. Quando i dolori e le contrazioni si sono fatte più insistenti, la donna ha capito che non c’era tempo per arrivare in ospedale: le altre persone presenti non hanno esitato e si sono date da fare fino all’arrivo dei soccorsi. "È stato un fatto inaspettato, un'emozione straordinaria: da donna e da mamma di una bambina ho ricordato il mio parto, anch'esso movimentato, e mi sono sentita subito coinvolta”, ha raccontato Niurka Roman, autista del bus. “Con il mio foulard abbiamo avvolto il bambino che aveva appena fatto il suo primo pianto".