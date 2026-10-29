Domenica ancora instabilità a tratti sulle regioni adriatiche e ioniche, con piogge sparse dalle Marche alla Puglia e su Calabria, Lucania e centro-est Sicilia. Più sole altrove, pur con la tendenza ad aumento della nuvolosità da est in Pianura Padana. Con l'ingresso di correnti più fredde nordorientali le temperature potranno subire una diminuzione più evidente sulle regioni adriatiche e al Sud, portandosi anche di alcuni gradi sotto le medie. E non escluso che possa trattarsi del preludio ad una fase generalmente più fredda che caratterizzerebbe i primi giorni di novembre.