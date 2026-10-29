Introduzione
Con l'ingresso di correnti più fredde nordorientali le temperature potranno subire una diminuzione più evidente sulle regioni adriatiche e al Sud, portandosi anche di alcuni gradi sotto le medie. Possibilità di neve sull'Appennino
Quello che devi sapere
Arriva il freddo
Flusso di correnti orientali sempre più intenso. Nelle prossime 24 ore possibilità di piogge e acquazzoni sparsi lungo il medio-basso versante Adriatico. Nel corso del weekend una blanda circolazione instabile si sposterà sulla nostra Penisola portando un generale aumento dell'instabilità sulle regioni centro-meridionali.
Calo delle temperature
Temperature in generale diminuzione con valori fino a 4-5 gradi sotto media tra il Sabato di Halloween e la Domenica di Ognissanti. Gli ultimi aggiornamenti mostrano per la prima settimana di novembre le porte dell'est spalancate, possibile flusso di correnti fredde che porterebbero fenomeni soprattutto sui versanti orientali e clima piuttosto freddo con temperature al di sotto delle medie. Possibilità anche di neve lungo l'Appennino.
Il weekend di Ognissanti
Correnti più fredde in discesa dal nord Europa inizieranno a dirigersi verso i Balcani, influenzando marginalmente il tempo su alcune delle nostre regioni. Ma nel corso del weekend di Ognissanti la spinta delle correnti fredde settentrionali si farà più incalzante, complice l'allungamento dell'anticiclone dall'Europa centro-occidentale verso nord.
Il versante adriatico
Per quanto riguarda le nostre regioni, quelle più esposte a questo tipo di circolazione, saranno le adriatiche e il Sud, con primo aumento dell'instabilità già domani. Sabato addensamenti a tratti compatti interesseranno l'Adriatico, con qualche pioggia tra Abruzzo e Puglia, ma anche il versante ionico, tra Basilicata, Calabria e Sicilia, oltre che i settori orientali della Sardegna. Sul reso d'Italia invece prevarrà l'azione stabilizzante dell'anticiclone, con tempo più soleggiato.
Piogge nelle Marche, Puglia e Calabria
Domenica ancora instabilità a tratti sulle regioni adriatiche e ioniche, con piogge sparse dalle Marche alla Puglia e su Calabria, Lucania e centro-est Sicilia. Più sole altrove, pur con la tendenza ad aumento della nuvolosità da est in Pianura Padana. Con l'ingresso di correnti più fredde nordorientali le temperature potranno subire una diminuzione più evidente sulle regioni adriatiche e al Sud, portandosi anche di alcuni gradi sotto le medie. E non escluso che possa trattarsi del preludio ad una fase generalmente più fredda che caratterizzerebbe i primi giorni di novembre.
Previsioni per oggi
Nord: La giornata trascorrerà con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni; nebbie mattutine sulla pianura. Clima mite. Centro: La giornata trascorrerà con cielo poco nuvoloso su gran parte delle regioni, salvo qualche nube lungo l'Adriatico. Massime fino a 21°C. Sud: La giornata trascorrerà con tempo asciutto e schiarite, pur con nuvolosità in aumento. Temperature massime fino a 21°C a Napoli.
Previsioni per domani
Nord: Nubi in aumento sui settori occidentali con locali deboli piogge sul cuneese; altrove tempo più soleggiato. Temperature massime in calo. Centro: La giornata vedrà un aumento delle nubi con deboli piogge sui settori adriatici, specie in Abruzzo; altrove cielo poco nuvoloso. Sud: La giornata vedrà molte nubi con locali piogge deboli su Puglia e rilievi di Calabria e Basilicata. Temperature massime stazionarie.
Previsioni per sabato
Nord: La giornata trascorrerà con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo nubi in Emilia Romagna. Venti moderati con raffiche fino a 39 km/h. Centro: La giornata vedrà molte nubi lungo il versante adriatico con deboli piogge sparse, specie in Abruzzo; soleggiato altrove. Venti moderati. Sud: Giornata con piogge e rovesci diffusi su Puglia, Calabria e Sicilia. Le temperature massime caleranno fino a 19°C a Napoli e Agrigento.