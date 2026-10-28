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Morto a 58 anni Giuseppe Meo, presidente del Salone Nautico Pugliese

Cronaca

Da quanto si apprende, Meo è stato colpito da un malore nella notte. Appena due giorni fa si era conclusa la ventiduesima edizione dello Snim, che aveva ospitato 180 espositori e oltre 300 imbarcazioni, oltre al primo Forum delle imprese nautiche del Mezzogiorno

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E' morto nella sua casa di Brindisi Giuseppe Meo, 58 anni, direttore del Salone nautico di Puglia (Snim). Da quanto si apprende, Meo è stato colpito da un malore nella notte. Appena due giorni fa si era conclusa la ventiduesima edizione dello Snim, che aveva ospitato 180 espositori e oltre 300 imbarcazioni, oltre al primo Forum delle imprese nautiche del Mezzogiorno. 

 

Il ricordo di Decaro

 

"L'improvvisa scomparsa di Giuseppe Meo, presidente del Salone Nautico di Brindisi ci addolora profondamente e ci lascia increduli, se solo pensiamo al grande lavoro da lui svolto in questi ultimi giorni per l'appuntamento del Salone Nautico di Brindisi

portando a casa una nuova edizione di grande successo". Lo dicono in una nota il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e l'assessore allo Sviluppo economico Eugenio Di Sciascio. "Giuseppe Meo - proseguono - amava la sua terra, lavorava per vederla crescere e credeva nell'idea di un sud capace di competere con le grandi destinazioni italiane nel settore della nautica. Il suo lavoro per lo Snim restera' patrimonio della Regione Puglia e della citta' di Brindisi, e noi ci assicureremo che vada avanti anche nel solco delle sue idee e del suo sogno di vedere Brindisi capitale della nautica pugliese. Alla famiglia, alla comunita' dello Snim e a tutti i suoi affetti - concludono - giunga il cordoglio piu' sincero della Regione Puglia".

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