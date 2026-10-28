Morto a 58 anni Giuseppe Meo, presidente del Salone Nautico Pugliese

Da quanto si apprende, Meo è stato colpito da un malore nella notte. Appena due giorni fa si era conclusa la ventiduesima edizione dello Snim, che aveva ospitato 180 espositori e oltre 300 imbarcazioni, oltre al primo Forum delle imprese nautiche del Mezzogiorno

E' morto nella sua casa di Brindisi Giuseppe Meo, 58 anni, direttore del Salone nautico di Puglia (Snim). Da quanto si apprende, Meo è stato colpito da un malore nella notte. Appena due giorni fa si era conclusa la ventiduesima edizione dello Snim, che aveva ospitato 180 espositori e oltre 300 imbarcazioni, oltre al primo Forum delle imprese nautiche del Mezzogiorno.

Il ricordo di Decaro

"L'improvvisa scomparsa di Giuseppe Meo, presidente del Salone Nautico di Brindisi ci addolora profondamente e ci lascia increduli, se solo pensiamo al grande lavoro da lui svolto in questi ultimi giorni per l'appuntamento del Salone Nautico di Brindisi

portando a casa una nuova edizione di grande successo". Lo dicono in una nota il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e l'assessore allo Sviluppo economico Eugenio Di Sciascio. "Giuseppe Meo - proseguono - amava la sua terra, lavorava per vederla crescere e credeva nell'idea di un sud capace di competere con le grandi destinazioni italiane nel settore della nautica. Il suo lavoro per lo Snim restera' patrimonio della Regione Puglia e della citta' di Brindisi, e noi ci assicureremo che vada avanti anche nel solco delle sue idee e del suo sogno di vedere Brindisi capitale della nautica pugliese. Alla famiglia, alla comunita' dello Snim e a tutti i suoi affetti - concludono - giunga il cordoglio piu' sincero della Regione Puglia".