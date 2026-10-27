Le proteste dei Gen Z nelle scuole italiane si estendono a nuovi istituti. A Roma gli studenti sono entrati nella notte dentro allo storico liceo Mamiani, in via delle Milizie, per poi occuparlo con fumogeni e barricate,. Su Instagram hanno esposto le loro motivazioni: "Occupazione perché di fronte ad un governo che taglia i fondi alla scuola in funzione delle guerre e che, sulla stessa linea dei governi precedenti, contribuisce ancora al dissiparsi della sanità pubblica e ignora sistematicamente le richieste di aiuto di un'intera popolazione che ormai da anni è costretta a lavorare senza una minima possibilità di emanciparsi, lottare secondo le regole del sistema non basta".