Alla lista di istituti occupati si aggiunge anche lo storico istituto di via delle Milizie nella capitale. Le rivendicazioni sono comuni: "più soldi per l'istruzione" e "no investimenti sulle guerre"
Le proteste dei Gen Z nelle scuole italiane si estendono a nuovi istituti. A Roma gli studenti sono entrati nella notte dentro allo storico liceo Mamiani, in via delle Milizie, per poi occuparlo con fumogeni e barricate,. Su Instagram hanno esposto le loro motivazioni: "Occupazione perché di fronte ad un governo che taglia i fondi alla scuola in funzione delle guerre e che, sulla stessa linea dei governi precedenti, contribuisce ancora al dissiparsi della sanità pubblica e ignora sistematicamente le richieste di aiuto di un'intera popolazione che ormai da anni è costretta a lavorare senza una minima possibilità di emanciparsi, lottare secondo le regole del sistema non basta".
Il Mamiani si aggiunge a un lungo elenco di scuole già occupate come il Tasso l'Argan, il Piaget, il Margherita di Savoia. Come i colleghi d'oltralpe chiedono più investimenti sull'istruzione e lo stop ai conflitti, due questioni che mettono in relazione. "I problemi sono causati da anni di definanziamenti sulla scuola pubblica per investire sugli armamenti, questo perché la priorità che hanno le classi dirigenti di questo paese, da destra a sinistra, è investire sulla guerra", affermano.