Dal 3 al 5 novembre il MIND - Milano Innovation District ospiterà l'evento dedicato all'orientamento scolastico e professionale rivolto a studenti, famiglie e docenti. In programma workshop, convegni, laboratori e incontri su intelligenza artificiale, competenze digitali, professioni emergenti e percorsi formativi ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dal 3 al 5 novembre 2026 a MIND – Milano Innovation District torna OrientaTalenti, l'evento dedicato all'orientamento scolastico, formativo e professionale rivolto a studenti, famiglie e docenti. Dopo il debutto dello scorso anno, la manifestazione si amplia a tre giornate e punta a favorire l'incontro diretto tra giovani, scuole, università, ITS Academy, centri di ricerca, imprese e istituzioni, con l'obiettivo di offrire strumenti utili per le scelte di studio e di lavoro. "Siamo sempre più convinti che l'orientamento debba uscire dalle aule e diventare esperienza, così da mettere i ragazzi a contatto con chi lavora, fa ricerca, innova e costruisce ogni giorno nuove occasioni. Per riuscirci, scuola, formazione, università, imprese e istituzioni devono costruire un dialogo continuo", ha sottolineato Diego Montrone, Presidente di Galdus e responsabile ATS OrientaTalenti.

Un programma tra workshop, incontri e laboratori L'edizione 2026 prevede un ampio calendario di attività distribuite in sei aree tematiche: sport, Made in Italy, tecnologie, scienze della vita, arte e cultura, economia. In programma 160 attività di orientamento e workshop "Pillole di futuro", pensati per accompagnare i giovani alla scoperta dei diversi percorsi di studio e professionali. A queste si aggiungono anche 40 convegni, con rappresentanti di Ministeri del Governo, delle istituzioni, del mondo accademico e delle imprese, e 22 tour aziendali alla scoperta delle realtà del distretto. Completano il calendario laboratori pratici, incontri con professionisti ed esperti e visite guidate. Le attività del mattino saranno principalmente dedicate agli studenti, mentre nel pomeriggio troverà spazio la formazione dei docenti.

Il programma della prima giornata L'alleanza istituzionale per costruire il futuro dei giovani: La giornata inaugurale, alla presenza del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, dell'Assessore alla Formazione e Lavoro di regione Lombardia Simona Tironi, sarà dedicata al raccordo tra Governo, Regioni e sistema educativo. Al centro del confronto ci saranno il ruolo delle università, l'attrazione dei giovani talenti nella Pubblica Amministrazione, le politiche giovanili, lo sport e il Servizio Civile Universale, la sostenibilità e le professioni "verdi" in collaborazione con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), e le nuove politiche attive del lavoro alla presenza della Presidente Alessandra Gallone. Potrebbe interessarti Neet in Italia, giovani inattivi in calo: il confronto con l'Europa

Il programma della seconda giornata Intelligenza Artificiale, competenze digitali, le antiche professioni nel futuro, nuove professioni: la seconda giornata guarderà invece alle trasformazioni tecnologiche e all'impatto dell'IA sulla didattica e sul mercato del lavoro, attraverso una ricerca promossa da Assolombarda e USR Lombardia. Spazio poi all'alta manifattura e al Made in Italy del futuro, alla cultura della sicurezza sul lavoro come competenza di cittadinanza e ai giovani che si sono distinti nelle competizioni nazionali e internazionali, protagonisti dell'appuntamento "Talenti che brillano", durante il quale verrà conferito il titolo di Ambassador di OrientaTalenti.