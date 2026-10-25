Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Terremoti, cosa sta succedendo nella Sicilia settentrionale?

Raffaella Daino

Raffaella Daino

Da venerdì 23 ottobre numerose scosse si sono susseguite, la più forte di magnitudo 5.5. La paura si è diffusa e un'allerta maremoto è stata prima diramata e poi ritirata, grazie a un sistema di monitoraggio entrato in funzione per la prima volta nel Mediterraneo. Tra possibili cause, precedenti e l'impossibilità di prevenire le scosse, ecco cosa sappiamo finora

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Aggiungi Sky Insider,

con gli sconti paghi uguale.

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ