Terremoti, cosa sta succedendo nella Sicilia settentrionale?

Da venerdì 23 ottobre numerose scosse si sono susseguite, la più forte di magnitudo 5.5. La paura si è diffusa e un'allerta maremoto è stata prima diramata e poi ritirata, grazie a un sistema di monitoraggio entrato in funzione per la prima volta nel Mediterraneo. Tra possibili cause, precedenti e l'impossibilità di prevenire le scosse, ecco cosa sappiamo finora