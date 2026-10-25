Terremoti, cosa sta succedendo nella Sicilia settentrionale?

Da venerdì 23 ottobre numerose scosse si sono susseguite, la più forte di magnitudo 5.5. La paura si è diffusa e un'allerta maremoto è stata prima diramata e poi ritirata, grazie a un sistema di monitoraggio entrato in funzione per la prima volta nel Mediterraneo. Tra possibili cause, precedenti e l'impossibilità di prevenire le scosse, ecco cosa sappiamo finora
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