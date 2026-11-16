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Epi+, la piattaforma europea per anticipare i rischi epidemiologici

Gabriele De Palma
©Getty

A giugno 2027 farà il suo esordio in nove Paesi europei un nuovo strumento per identificare le minacce per la salute pubblica prima che diventino epidemiche. L’Italia è protagonista e parteciperà al progetto pilota

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