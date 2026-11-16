I baffi di Zohran Mamdani per “Movember”: oltre il gesto simbolico

Nato in Australia nel 1999, il mese dedicato alla salute maschile parte dal presupposto che i baffi, specie per chi non li porta mai, sono un efficace reminder per una causa nobile. Ma il sindaco di New York non si è limitato a un gesto simbolico, e ha stanziato parallelamente quattro milioni di dollari per un nuovo istituto medico a Brooklyn specializzato nella cura dei tumori alla prostata, consapevole che sono le classi più povere a non potersi permettere le visite di prevenzione