Cinema
Jeremy Irons al Festival di Lecce: “Il cinema resta nel tempo, oggi interessa il profitto"
Dal legame con la Puglia e l’Italia tutta, ai grandi maestri del nostro cinema, fino alla passione per le moto e al valore dell'arte come antidoto alla solitudine contemporanea: il ritratto dell'attore britannico, ospite d'onore al Festival del Cinema Europeo.
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