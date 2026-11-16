Immedesimarsi per educare e vivere

Se vogliamo capire il comportamento dei nostri figli dobbiamo ricordare, soprattutto, che la risposta non può essere sempre la psicologia: semmai la capacità di identificarsi nel loro vero disagio e di provarne sincera compassione, una merce diventata sempre più rara
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