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Fuga di gas a Legnano, evacuate venti famiglie da una palazzina in via Casati

Cronaca

L’allarme è stato dato all’alba a causa del forte odore che caratterizza le perdite di gas. Immediato è scattato l’intervento dei carabinieri, della polizia locale e dei tecnici

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Brusco risveglio questa mattina per i residenti di una palazzina a Legnano. A causa di una perdita di gas circa venti famiglie di un edificio in via Casati sono state evacuate e gli operai sono interventi per cercare di capirne l’origine. L’allarme è stato dato all’alba a causa del forte odore che caratterizza le perdite di gas. Immediato è scattato l’intervento dei carabinieri, della polizia locale e dei tecnici. Sono in corso gli scavi intorno all’abitazione alla ricerca della perdita di gas. 

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