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Treviso, cade dal tettuccio di un'auto in corsa: morto un videomaker di 23 anni

Cronaca

È deceduto dopo oltre un mese di ricovero un videomaker di Jesolo rimasto gravemente ferito l'11 ottobre durante un raduno automobilistico nel Trevigiano. Il giovane era caduto dal tettuccio di un'auto mentre stava realizzando alcune riprese. La Procura procede ora per omicidio colposo nei confronti del conducente

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È morto all'ospedale Ca' Foncello di Treviso un giovane di 23 anni rimasto gravamente ferito lo scorso 11 ottobre durante un raduno automobilistico non autorizzato a Paese, in provincia di Treviso. Il ragazzo, residente a Jesolo, faceva il videomaker e si trovava alla manifestazione per realizzare alcune riprese quando è avvenuto l'incidente. Dopo oltre un mese di ricovero in terapia intensiva in gravi condizioni, il giovane non ce l'ha fatta.

La caduta dal tettuccio dell'auto

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 23enne si trovava sul tettuccio di una Opel Frontera in movimento quando avrebbe perso l'equilibrio durante una curva, precipitando sull'asfalto e battendo violentemente la testa. Alla guida del veicolo c'era un amico ventenne che, accortosi dell'accaduto, si era fermato immediatamente per prestare soccorso e chiedere l'arrivo dei sanitari. Fin dai primi momenti le condizioni del ragazzo erano apparse disperate.

L'inchiesta della Procura

Dopo l'incidente, la Procura di Treviso aveva aperto un fascicolo per lesioni colpose gravi nei confronti del conducente dell'auto. Con il decesso del 23enne, l'ipotesi di reato è destinata ora a trasformarsi in omicidio colposo. Gli accertamenti proseguono anche sul raduno di appassionati di motori durante il quale si è verificata la tragedia. Secondo quanto emerso dalla indagini, l'evento non sarebbe stato autorizzato. 

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