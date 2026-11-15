È deceduto dopo oltre un mese di ricovero un videomaker di Jesolo rimasto gravemente ferito l'11 ottobre durante un raduno automobilistico nel Trevigiano. Il giovane era caduto dal tettuccio di un'auto mentre stava realizzando alcune riprese. La Procura procede ora per omicidio colposo nei confronti del conducente ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È morto all'ospedale Ca' Foncello di Treviso un giovane di 23 anni rimasto gravamente ferito lo scorso 11 ottobre durante un raduno automobilistico non autorizzato a Paese, in provincia di Treviso. Il ragazzo, residente a Jesolo, faceva il videomaker e si trovava alla manifestazione per realizzare alcune riprese quando è avvenuto l'incidente. Dopo oltre un mese di ricovero in terapia intensiva in gravi condizioni, il giovane non ce l'ha fatta.

La caduta dal tettuccio dell'auto Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 23enne si trovava sul tettuccio di una Opel Frontera in movimento quando avrebbe perso l'equilibrio durante una curva, precipitando sull'asfalto e battendo violentemente la testa. Alla guida del veicolo c'era un amico ventenne che, accortosi dell'accaduto, si era fermato immediatamente per prestare soccorso e chiedere l'arrivo dei sanitari. Fin dai primi momenti le condizioni del ragazzo erano apparse disperate.