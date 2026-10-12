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Treviso, cade dal tettuccio di un'auto in corsa: grave un giovane

Cronaca
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L'incidente è accaduto ieri sera mentre alcuni ragazzi stavano girando un video per una manifestazione. Il ragazzo è caduto dal tetto dell'auto e ha battuto la testa per terra: è in pericolo di vita. Gli accertamenti sono svolti dai Carabinieri

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Versa in gravi condizioni il 23enne residente a Jesolo (Venezia), caduto ieri sera dal tetto di un'automobile in movimento condotta da un ventenne di Giavera del Montello (Treviso), battendo la testa a terra. Il giovane è ricoverato in pericolo di vita a Treviso.
      

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L’incidente

L'incidente è avvenuto a Padernello, frazione di Paese, in provincia di Treviso. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di ragazzi stava effettuando delle riprese video per una manifestazione, e il 23enne si era messo sul tettuccio dell'auto. A una curva ha però perso l'equilibrio ed è precipitato a terra, battendo violentemente la testa sull'asfalto. Il personale sanitario del Suem 118 è intervenuto sul posto, trasportando il giovane d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Gli accertamenti sono svolti dai Carabinieri.

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