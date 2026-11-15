Arezzo, rogo in appartamento: 9 persone in ospedale, due sono minori

L'incendio è divampato poco dopo la mezzanotte a Policiano, nel comune di Arezzo. Le fiamme hanno interessato, nello specifico, un'abitazione al secondo e ultimo piano di una palazzina. Ancora da accertare le cause del rogo

A causa di un incendio che è divampato in un appartemento in provincia di Arezzo, nove persone sono state trasportate presso l'ospedale San Donato per accertamenti. Il rogo è divampato poco dopo la mezzanotte a Policiano, nel comune di Arezzo. Le fiamme hanno interessato, nello specifico, un'abitazione al secondo e ultimo piano di una palazzina.

I soccorsi

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo con sette unità, supportate da un'autoscala. I quattro occupanti dell'appartamento coinvolto sono riusciti a uscire prima che le fiamme si propagassero. I vigili del fuoco hanno invece evacuato gli abitanti degli altri due appartamenti adiacenti, situati sullo stesso piano e invasi dal fumo. Alcuni degli occupanti stavano dormendo al momento dell'intervento.