Arezzo, rogo in appartamento: 9 persone in ospedale, due sono minori

L'incendio è divampato poco dopo la mezzanotte a Policiano, nel comune di Arezzo. Le fiamme hanno interessato, nello specifico, un'abitazione al secondo e ultimo piano di una palazzina. Ancora da accertare le cause del rogo
A causa di un incendio che è divampato in un appartemento in provincia di Arezzo, nove persone sono state trasportate presso l'ospedale San Donato per accertamenti. Il rogo è divampato poco dopo la mezzanotte a Policiano, nel comune di Arezzo. Le fiamme hanno interessato, nello specifico, un'abitazione al secondo e ultimo piano di una palazzina.
I soccorsi
Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo con sette unità, supportate da un'autoscala. I quattro occupanti dell'appartamento coinvolto sono riusciti a uscire prima che le fiamme si propagassero. I vigili del fuoco hanno invece evacuato gli abitanti degli altri due appartamenti adiacenti, situati sullo stesso piano e invasi dal fumo. Alcuni degli occupanti stavano dormendo al momento dell'intervento.
Due bambini coinvolti
Tra i nove residenti della palazzina affidati al personale sanitario, intervenuto con diverse ambulanze, di cui una infermierizzata, ci sono anche due bambini e una persona con difficoltà motorie. Sul posto sono arrivate anche tre pattuglie della Polizia di Stato, le quali hanno collaborato direttamente alle operazioni di soccorso e alla temporanea interruzione della circolazione sulla strada regionale 71, limitrofa all'area interessata dal rogo, per consentire l'intervento dei mezzi di emergenza.
Lo spegnimento dell'incendio
Tutte le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 2:30, dopo lo spegnimento dell'incendio, la bonifica e la messa in sicurezza dell'area, con la completa evacuazione dei fumi. L'appartamento interessato dal rogo, che ha riportato danni in diverse stanze, è stato dichiarato inagibile. Sono ancora da accertare le cause dell'incendio.
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