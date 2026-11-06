Incendio in una cantina a Milano, senzatetto muore intossicato

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Lo speciale di Sky TG24 sull'emergenza incendi
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Incendio in una cantina a Milano, uomo senza fissa dimora muore intossicato

Cronaca
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Le fiamme sono divampate intorno alle 21,30 di ieri in via Tommei, nel quartiere di Calvairate. La vittima è un uomo italiano di 76 anni che aveva trovato rifugio nella cantina andata a fuoco: è morto questa mattina dopo essere stato portato in condizioni critiche al Niguarda 

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Non ce l’ha fatta l’uomo di 76 anni ricoverato in gravi condizioni dopo essere rimasto intossicato nell'incendio divampato in una cantina a Milano. Le fiamme sono esplose intorno alle 21,30 di giovedì sera in via Tommei, nel quartiere di Calvairate del capoluogo lombardo. La vittima è un uomo italiano senza fissa dimora che in quella cantina aveva trovato rifugio e aveva accumulato oggetti personali e suppellettili varie. Ieri sera sul posto sono intervenuti oltre ai vigili del fuoco anche gli agenti della Polizia di stato e i soccorritori del 118: apparso subito in gravi condizioni, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Niguarda dove è deceduto intorno alle 7,30 di questa mattina.

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