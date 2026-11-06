Incendio in una cantina a Milano, senzatetto muore intossicato

Le fiamme sono divampate intorno alle 21,30 di ieri in via Tommei, nel quartiere di Calvairate. La vittima è un uomo italiano di 76 anni che aveva trovato rifugio nella cantina andata a fuoco: è morto questa mattina dopo essere stato portato in condizioni critiche al Niguarda

Non ce l’ha fatta l’uomo di 76 anni ricoverato in gravi condizioni dopo essere rimasto intossicato nell'incendio divampato in una cantina a Milano. Le fiamme sono esplose intorno alle 21,30 di giovedì sera in via Tommei, nel quartiere di Calvairate del capoluogo lombardo. La vittima è un uomo italiano senza fissa dimora che in quella cantina aveva trovato rifugio e aveva accumulato oggetti personali e suppellettili varie. Ieri sera sul posto sono intervenuti oltre ai vigili del fuoco anche gli agenti della Polizia di stato e i soccorritori del 118: apparso subito in gravi condizioni, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Niguarda dove è deceduto intorno alle 7,30 di questa mattina.