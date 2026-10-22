Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Verano Brianza, 75enne trovato morto in un parcheggio

Cronaca

Il corpo della vittima è stato rinvenuto in via Comasina. Era all'interno di un furgone, quando alcuni passanti lo hanno notato e hanno avvertito i soccorritori. Non si esclude un malore

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Un uomo di 75 anni è stato trovato morto all’interno di un furgone in un parcheggio di Verano Brianza. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno notato il corpo nel mezzo parcheggiato in via Comasina. Sul posto sono giunti i sanitari che però hanno solo potuto constare il decesso dell’uomo. Tra le ipotesi, c’è quella del malore.

Cronaca: Ultime notizie

Blocchi dei tir, da CdM ok ad aiuti. Meloni: "No a intimidazioni"

live Cronaca

La sospensione della protesta degli autotrasportatori decisa da Fedralog in Calabria ha...

Maltempo Friuli, salvate persone che volevano guadare torrente in auto

Cronaca

L'intervento dei soccorritori si è reso necessario dopo che i tre erano rimasti bloccati con la...

Vertenza Eurallumina, 4 operai asserragliati a 60 metri d'altezza

Cronaca

Gli operai dell'azienda di Portovesme, nel Sulcis, hanno maturato la decisione nel corso di...

Allerta meteo, il Friuli-Venezia Gulia tra le regioni più a rischio

Cronaca

In alcune aree del Paese, in queste ore, il maltempo potrebbe causare danni e disagi. Per questo...

Scontri Milano, allerta per cortei di sabato. La mappa delle proteste

Cronaca

Dopo quanto accaduto a Milano lo scorso weekend, sale l’allerta per le prossime proteste. Sono...

Cronaca: i più letti