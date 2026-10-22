Verano Brianza, 75enne trovato morto in un parcheggio

Il corpo della vittima è stato rinvenuto in via Comasina. Era all'interno di un furgone, quando alcuni passanti lo hanno notato e hanno avvertito i soccorritori. Non si esclude un malore
Un uomo di 75 anni è stato trovato morto all’interno di un furgone in un parcheggio di Verano Brianza. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno notato il corpo nel mezzo parcheggiato in via Comasina. Sul posto sono giunti i sanitari che però hanno solo potuto constare il decesso dell’uomo. Tra le ipotesi, c’è quella del malore.