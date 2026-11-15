Giornata vittime della strada, i dati 2026 in Italia: crescono morti tra pedoni e ciclistiCronaca
L'Asaps (Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale) lancia l'allarme: 367 persone a piedi e 209 su due ruote hanno perso la vita dall'inizio dell'anno. Colpa della velocità eccessiva dei veicoli, unita a distrazioni alla guida, uso improprio degli smartphone e carenze infrastrutturali
Oggi, domenica 15 novembre, si celebra la Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, appuntamento promosso dalle Nazioni Unite. Ogni anno, ricorda l'Asaps (Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale), gli incidenti provocano nel mondo oltre 1.160.000 vittime in media, pari a circa 3.200 morti al giorno, 133 ogni ora, più di due persone ogni minuto. In Italia, secondo i dati Istat relativi al 2025, sulle strade si sono registrati 2.860 decessi e 237.322 feriti, bilancio che non considera le persone che muoiono oltre il trentesimo giorno dall'incidente e che, pur non rientrando nelle statistiche ufficiali, sono a tutti gli effetti vittime della strada.
I dati del 2026: crescono i morti tra pedoni e ciclisti
Nei primi dieci mesi del 2026 i dati degli Osservatori Asaps-Sapidata confermano una situazione difficile: alla data dell'8 novembre 2026, risultano morti 367 pedoni e 209 ciclisti sulle strade italiane, con incrementi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+3,5% tra i pedoni, +3,6% tra i ciclisti). Dall'inizio dell'anno, poi, sono già 43 i minorenni deceduti in incidenti stradali, dieci in più rispetto ai 33 di tutto il 2025. Critici anche i dati sugli incidenti del fine settimana, che continuano a rappresentare una quota rilevante della mortalità stradale.
Una strage di ciclisti
Numeri preoccupanti riguardano soprattutto chi va in bicicletta. Se, infatti, nel 2025 i decessi tra i pedoni sono diminuiti del 10,9% rispetto all'anno precedente, quelli tra le persone in bici sono aumentati del 20%, con un incremento del 50% per chi utilizza la bicicletta elettrica. A riportare i numeri è la Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta).
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Il ruolo del nuovo Codice della strada
In occasione della Giornata mondiale, l'Asaps rinnova l'appello "affinché la sicurezza stradale resti una priorità nazionale". La recente riforma del Codice della Strada, afferma il presidente Giordano Biserni, "contiene alcune novità importanti e diversi elementi che meritano attenzione, ma nessun intervento normativo potrà produrre risultati significativi se non sarà accompagnato da una reale crescita della cultura della sicurezza, da controlli efficaci e da investimenti continui nelle infrastrutture". Sulle nuove regole contenute nel Cds è intervenuto anche Massimo Gaspardo Moro, coordinatore del Centro Studi Fiab: "Sul piano normativo resta molto da fare. Il nuovo Codice della Strada, in discussione in Parlamento, presenta alcune criticità rispetto alla tutela degli utenti più vulnerabili. In particolare, alcune disposizioni rischiano di trasferire su pedoni e ciclisti l'onere della propria sicurezza, anziché rafforzare le misure di prevenzione e protezione".
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Come ridurre le morti in strada?
Come spiega Asaps, velocità eccessiva, distrazione alla guida, uso improprio degli smartphone, vulnerabilità di pedoni e ciclisti, carenze infrastrutturali e riduzione della percezione del rischio "continuano a rappresentare fattori determinanti nella genesi degli incidenti più gravi". Anche per Fiab le priorità sono "rafforzare i controlli e contrastare comportamenti pericolosi come l'eccesso di velocità e la guida distratta; introdurre norme che attribuiscano maggiori responsabilità a chi conduce i mezzi potenzialmente più pericolosi; progettare strade e infrastrutture sicure per chi si muove a piedi e in bici, con attenzione alle intersezioni e ai percorsi dedicati. Un utile supporto viene anche dalle nuove tecnologie di sicurezza dei veicoli, che possono contribuire a prevenire gli scontri o quantomeno a limitarne gli effetti".
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Secondo la relazione annuale dell'Istituto, nel 2025 i morti sul lavoro in Italia sono stati 1.189, il 4% in meno rispetto al 2019. Allargando l'orizzonte temporale, in 24 anni l'aumento dei decessi ha fatto crescere fino a 47,2 miliardi i depositi presso la Tesoreria dello Stato. Fondi che tuttavia faticano ad essere utilizzati a pieno per interventi di prevenzione e formazione sulla sicurezza. Anche di questo si è parlato nella puntata del 22 settembre di 'Numeri', approfondimento di Sky TG24