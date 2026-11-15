L'Asaps (Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale) lancia l'allarme: 367 persone a piedi e 209 su due ruote hanno perso la vita dall'inizio dell'anno. Colpa della velocità eccessiva dei veicoli, unita a distrazioni alla guida, uso improprio degli smartphone e carenze infrastrutturali ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Oggi, domenica 15 novembre, si celebra la Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, appuntamento promosso dalle Nazioni Unite. Ogni anno, ricorda l'Asaps (Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale), gli incidenti provocano nel mondo oltre 1.160.000 vittime in media, pari a circa 3.200 morti al giorno, 133 ogni ora, più di due persone ogni minuto. In Italia, secondo i dati Istat relativi al 2025, sulle strade si sono registrati 2.860 decessi e 237.322 feriti, bilancio che non considera le persone che muoiono oltre il trentesimo giorno dall'incidente e che, pur non rientrando nelle statistiche ufficiali, sono a tutti gli effetti vittime della strada.

I dati del 2026: crescono i morti tra pedoni e ciclisti Nei primi dieci mesi del 2026 i dati degli Osservatori Asaps-Sapidata confermano una situazione difficile: alla data dell'8 novembre 2026, risultano morti 367 pedoni e 209 ciclisti sulle strade italiane, con incrementi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+3,5% tra i pedoni, +3,6% tra i ciclisti). Dall'inizio dell'anno, poi, sono già 43 i minorenni deceduti in incidenti stradali, dieci in più rispetto ai 33 di tutto il 2025. Critici anche i dati sugli incidenti del fine settimana, che continuano a rappresentare una quota rilevante della mortalità stradale. Una strage di ciclisti Numeri preoccupanti riguardano soprattutto chi va in bicicletta. Se, infatti, nel 2025 i decessi tra i pedoni sono diminuiti del 10,9% rispetto all'anno precedente, quelli tra le persone in bici sono aumentati del 20%, con un incremento del 50% per chi utilizza la bicicletta elettrica. A riportare i numeri è la Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta). Leggi anche Incidenti stradali, Unasca: per ridurli serve investire in formazione

Il ruolo del nuovo Codice della strada In occasione della Giornata mondiale, l'Asaps rinnova l'appello "affinché la sicurezza stradale resti una priorità nazionale". La recente riforma del Codice della Strada, afferma il presidente Giordano Biserni, "contiene alcune novità importanti e diversi elementi che meritano attenzione, ma nessun intervento normativo potrà produrre risultati significativi se non sarà accompagnato da una reale crescita della cultura della sicurezza, da controlli efficaci e da investimenti continui nelle infrastrutture". Sulle nuove regole contenute nel Cds è intervenuto anche Massimo Gaspardo Moro, coordinatore del Centro Studi Fiab: "Sul piano normativo resta molto da fare. Il nuovo Codice della Strada, in discussione in Parlamento, presenta alcune criticità rispetto alla tutela degli utenti più vulnerabili. In particolare, alcune disposizioni rischiano di trasferire su pedoni e ciclisti l'onere della propria sicurezza, anziché rafforzare le misure di prevenzione e protezione". Leggi anche Nuovo Codice della strada, come cambia la precedenza nelle rotonde