Napoli, 13enne accoltellato al centro commerciale: è grave

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Napoli, 13enne accoltellato nel parcheggio di centro commerciale: è grave

Cronaca
©Ansa

Il ragazzo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santobono. La lite sarebbe nata con un altro minorenne, prima dell'intervento di due uomini di 34 e 20 anni che avrebbero aggredito la vittima colpendola più volte al torace 

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Un ragazzo di 13 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santobono di Napoli dopo essere stato accoltellato la serata di sabato 17 ottobre a Marcianise, in provincia di Caserta, nel parcheggio del centro commerciale Campania.

Fermati due uomini

Per l'aggressione, i carabinieri della Compagnia di Marcianise hanno fermato due uomini di 34 e 20 anni, residenti a Caivano. I due sono accusati di tentato omicidio.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto emerso dalle indagini, il 13enne avrebbe inizialmente discusso per motivi banali con un altro minore, poi poco dopo, in soccorso di quest'ultimo sono intervenuti i due maggiorenni, che hanno aggredito violentemente il ragazzo accoltellandolo più volte al torace.

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