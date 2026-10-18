Venezia, muore soffocato da boccone di carne in un locale di Eraclea

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Venezia, muore soffocato da un boccone di carne in un ristorante di Eraclea

Cronaca
©Ansa

La tragedia si è consumata in un locale situato ad Eraclea. "Perdiamo un uomo per bene", ha commentato il sindaco di Quinto Vicentino, dove il 78enne viveva 

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Un uomo di 78 anni che stava pranzando con amici e familiari in un ristorante di Eraclea, nel Veneziano, è morto a causa di un boccone che gli si è incastrato nella trachea e non gli ha più permesso più di respirare. L'uomo, Silvano Gianni Zilio, era residente a Quinto Vicentino, così come segnalano alcune testate locali. 

La vicenda e il cordoglio

Il 78enne stava consumando un pasto presso un noto risotorante di Eraclea conosciuto per la cucina alla griglia. Proprio dopo aver ingerito un pezzo di carne, forse senza averlo masticato in maniera corretta, l'uomo ha iniziato ad avere difficoltà nel respirare. Come segnalato da alcuni testimoni, il personale del locale ha provato ad eseguire le manovre del caso per aiutare il 78enne in attesa dell'arrivo dei soccorritori. Ma il boccone, di fatto, ha causato l'arresto cardiocircolatorio causando la morte del pensionato. Il sindaco di Quinto, Stefano Ferrarini, ha espresso il proprio dispiacere. "Era ancora in ottima salute per cui la sua scomparsa in una maniera così beffarda non può che lasciare tutti di stucco. Con l'impresa di famiglia ha contribuito al progresso economico del territorio. Perdiamo un uomo per bene", ha aggiunto il primo cittadino.

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