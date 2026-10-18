Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, avrebbe preso il mezzo agricolo si sarebbe diretto verso un sentiero di campagna con alcuni amici. A dare l'allarme i giovani che erano con lui. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario del 118, che ha constatato il decesso

Un ragazzo di 16 anni è morto nella notte a Terontola Alta, in provincia di Arezzo, dopo essere rimasto schiacciato da un trattore che si è ribaltato. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe preso il mezzo agricolo, di proprietà della famiglia, e si sarebbe diretto verso un sentiero di campagna con alcuni amici. L'incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte. Il trattore si sarebbe ribaltato mentre percorreva un tratto scosceso, schiacciando l'adolescente. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni amici che erano con lui. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cortona, i carabinieri e il personale sanitario del 118, che ha constatato il decesso.