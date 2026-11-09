Un insieme di regole a cui adeguarsi per contrastare gli attacchi hacker. Si chiama Cyber Resilience Act, ma lo hanno definito il "bollino" Ue anti-hacker: un regolamento europeo - i cui principali obblighi di conformità scatteranno in via definitiva a dicembre 2027 - che stabilisce requisiti di cybersicurezza, cioè di protezione da attacchi informatici, accessi abusivi e malfunzionamenti, per i prodotti con elementi digitali, cioè software o apparecchiature hardware che si colleghino direttamente o indirettamente a un dispositivo o a una rete.

I compiti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

Sarà l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale l'autorità di notifica della valutazione di conformità dei prodotti, che avranno un apposito bollino (CE) di cyber-resilienza. L'Acn sarà anche autorità di vigilanza del mercato (in coordinamento con le altre autorità di vigilanza, Banca d'Italia, Consob, Ivass e Garante per la privacy). Le autorità di vigilanza potranno adottare atti di indirizzo (linee guida, raccomandazioni, buone pratiche).

Il certificato di conformità

Per attestare la conformità a chi ne farà apposita domanda all'Acn sarà rilasciato un "certificato di accreditamento", a fronte del pagamento anche di una apposita tariffa che copra i costi effettivi del servizio. Sono previste misure specifiche per microimprese, Pmi e start-up. Viene poi istituito uno spazio di sperimentazione normativa per la cyber-resilienza sotto la supervisione Acn, con la Sandbox-CRA (ambienti di prova controllati nei quali i prodotti innovativi possono essere sviluppati e testati, ai fini della verifica della loro conformità, per un periodo limitato precedente all'immissione sul mercato).

Le sanzioni

Le sanzioni per i produttori che non rispettano le regole sono fino a 15 milioni di euro o al 2,5% del fatturato mondiale annuo per le violazioni più gravi, fino a 10 milioni o al 2% per altre inadempienze e fino a 5 milioni o all'1% per chi fornisce informazioni inesatte o fuorvianti alle autorità. Gli introiti delle sanzioni da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza andranno a "incrementare la dotazione del bilancio dell'Acn".