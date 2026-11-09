L’infettivologo, 75 anni, era stato condannato in primo grado a un anno e quattro mesi per falso nell’ambito del processo sui presunti concorsi pilotati alla Facoltà di Medicina dell'università Statale di Milano. I giudici d’Appello lo hanno assolto perché "il fatto non sussiste". "Sono stati cinque anni di sofferenza inutile, certamente non una passeggiata di salute", ha commentato Galli ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Assolto definitivamente Massimo Galli, l’infettivologo finito a processo per i presunti concorsi pilotati alla Facoltà di Medicina dell'università Statale di Milano. Il medico, ex direttore ora in pensione del reparto Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano e in prima linea durante la pandemia di Covid-19, nel processo di primo grado era stato condannato dai giudici di Milano a 1 anno e 4 mesi per falso. La Corte d’Appello, a distanza di due anni, ha ribaltato la sentenza e ha chiuso il processo con una piena assoluzione per Galli e per il suo ex collaboratore Agostino Riva. Il reato di falso, contestata ai due a causa di un verbale che contiene un orario non rettificato, per i giudici della quarta Corte d'appello di Milano "non sussiste".

Assolto definitivamente In primo grado, Massimo Galli era stato dichiarato innocente dall'accusa di turbativa d'asta a favore del candidato e suo allievo Agostino Riva ma non per il reato falso ideologico. Oggi la Corte d’Appello ha confermato la prima assoluzione riguardante la turbativa e ha anche assolto l’infettivologo per la seconda accusa, eliminando la condanna a un anno e quattro mesi. "Sono stravolto, ho consumato tanta di quell'adrenalina che dovrò rifare il pieno", ha commentato Massimo Galli, 75 anni, con Adnkronos Salute. "Sono stati cinque anni di sofferenza inutile, certamente non una passeggiata di salute".