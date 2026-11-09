Un rapporto dell'Ansv attribuisce a una catena di errori umani e al disorientamento del comandante il quasi incidente del volo Air Arabia da Catania nel settembre 2025. Dopo il decollo, l'Airbus A320 entrò in discesa fino a sfiorare il mare a soli 12,5 metri di quota, riuscendo a evitare l'impatto negli ultimi secondi ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Una catena di errori umani, aggravata da un'illusione provocata dal buio, ha portato un Airbus di Air Arabia a sfiorare il mare pochi secondi dopo il decollo da Catania. È quanto emerge dal rapporto finale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) sull'incidente del 20 settembre 2025, quando il volo diretto ad Amman mancò l'impatto con l'acqua per appena 12,5 metri.

Lo scalo a Catania L'Airbus era partito da Casablanca, Marocco, con un ritardo accumulato ed è atterrato a Catania alle 22.51. Per il transito a Fontanarossa erano previsti 53 minuti, ma durante i controlli pre-volo il comandante, 47 anni e oltre 14 mila ore di esperienza, individua un'anomalia nel piano di volo: come aeroporto alternato in caso di emergenza era stato indicato Palermo, una scelta ritenuta poco adatta per una tratta verso la Giordania. Chiede quindi di sostituirlo con Il Cairo. La modifica richiede 40 minuti di telefonate con la centrale operativa. Nel frattempo la torre di controllo di Catania sollecita due volte l'equipaggio a fare in fretta, perché l'aeroporto chiude a mezzanotte. Secondo il rapporto dell'Ansv, è in questo contesto di forte pressione operativa che prende forma la catena di errori.

Il decollo nonostante l'assenza di parametri di sicurezza Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, tutto inizia durante la corsa di decollo. Il comandante spinge le manette sulla posizione "Toga" (spinta massima). Il primo ufficiale, 36 anni e 3.696 ore di volo, chiama "No Fma", segnalando immediatamente che sui display non compaiono alcuni dati fondamentali, tra cui la velocità V1 (la velocità massima per decidere di interrompere il decollo) e V2 (la velocità minima di sicurezza da mantenere in aria). Nonostante la procedura potesse essere interrotta senza rischi nelle prime fasi della corsa, il comandante decide di proseguire. Gli investigatori ritengono "plausibile" che sia stato l'equipaggio a non inserire correttamente i dati nel computer di bordo, non essendo emersi malfunzionamenti tecnici. Potrebbero interessarti Allarmi bomba, caos voli. Coinvolti aerei da e per l’Italia

La picchiata e il recupero a soli 12 metri dal mare L'Airbus decolla prima di mezzanotte, ma pochi secondi dopo, quando l'aereo si trova a circa 94 metri di quota, il comandante spinge in avanti la barra di comando (sidestick). Pochi istanti più tardi viene inserito l'autopilota, che aggancia una traiettoria in discesa. L'aereo perde rapidamente quota, l'assetto è totalmente innaturale e il sistema anti-collisione inizia a risuonare in cabina.Solo a quel punto il comandante reagisce applicando la massima potenza e cercando di far risalire il velivolo. Il punto più critico viene raggiunto quando il radioaltimetro registra una distanza minima dal mare di appena 12,5 metri. Poco dopo l'aereo riprende quota e prosegue il viaggio verso Amman senza ulteriori problemi. Potrebbero interessarti Allarmi bomba sui voli, paura in Europa: cosa sta succedendo