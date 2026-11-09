Per gli spostamenti dei pendolari verranno garantite le linee a inizio servizio fino alle 8.45 e nella pausa pomeridiana tra le 15 e le 18. Alla base della protesta sollevata dalle organizzazioni sindacali ci sono diverse tematiche legate alla gestione aziendale e alla tutela dei dipendenti
Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale a Milano per venerdì 13 novembre organizzato dal sindacato Cobas, a cui ha aderito anche la sigla Confial Trasporti. L'astensione dal lavoro coinvolgerà il personale del Gruppo Atm. Possibili disagi per i pendolari e limitazioni per chi viaggia a bordo di metropolitane, autobus e tram.
Gli orari dello sciopero
L'agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e delle linee metropolitane riguarderà la fascia dalle ore 8.45 alle 15 e successivamente dalle 18 fino al termine del servizio. Garantite dunque le consuete fasce di garanzia per tutelare gli spostamenti dei lavoratori, da inizio servizio fino alle 8.45 e nella pausa pomeridiana tra le 15 e le 18.
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I motivi dell'agitazione
Nello specifico, i lavoratori incrociano le braccia contro i processi di liberalizzazione, privatizzazione e l'affidamento tramite gare d'appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm. Inoltre avanzano la richiesta di un aumento salariale di 150 euro netti, l'adeguamento del vestiario di servizio, la conversione dei contratti da part-time a full-time, una migliore gestione della fruizione delle ferie e dei turni per il personale anziano o plurimansione.