Per gli spostamenti dei pendolari verranno garantite le linee a inizio servizio fino alle 8.45 e nella pausa pomeridiana tra le 15 e le 18. Alla base della protesta sollevata dalle organizzazioni sindacali ci sono diverse tematiche legate alla gestione aziendale e alla tutela dei dipendenti

Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale a Milano per venerdì 13 novembre organizzato dal sindacato Cobas, a cui ha aderito anche la sigla Confial Trasporti. L'astensione dal lavoro coinvolgerà il personale del Gruppo Atm. Possibili disagi per i pendolari e limitazioni per chi viaggia a bordo di metropolitane, autobus e tram.

Gli orari dello sciopero

L'agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e delle linee metropolitane riguarderà la fascia dalle ore 8.45 alle 15 e successivamente dalle 18 fino al termine del servizio. Garantite dunque le consuete fasce di garanzia per tutelare gli spostamenti dei lavoratori, da inizio servizio fino alle 8.45 e nella pausa pomeridiana tra le 15 e le 18.